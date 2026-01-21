“Imprudencia inaceptable”: Squella explica la frustrada llegada de Santiago Montt al Ministerio de Minería

El presidente del Partido Republicano reconoció que el anuncio anticipado de Los Andes Copper influyó en la caída de Santiago Montt del gabinete.

El senador electo y presidente del Partido Republicano, Arturo Squella, se refirió al frustrado nombramiento del ex CEO de la minera Los Andes Copper, Santiago Montt, como ministro de Minería, después de que la empresa lo felicitara antes de la presentación oficial del gabinete de José Antonio Kast.

Todo indicaba que Montt sería anunciado como secretario de Estado. Sin embargo, el futuro mandatario se inclinó por Daniel Más para que sea biministro de Economía y Minería.

El frustrado arribo de Santiago Montt al gabinete de Kast

Bajo este contexto, Arturo Squella, explicó la baja de Santiago Montt, asegurando que “sin duda debe haber tenido que ver el acto de imprudencia de una empresa de hacer de caja de resonancia de trascendidos de prensa. Es realmente insólito, inaceptable”.

No obstante, el timonel de la tienda manifestó en conversación con Radio Infinita que “independiente de ese acto de una empresa privada, estuvo hasta último minuto la opción de juntar otros ministerios, de decirle a una de las personas que quizás había conversado que muy probablemente iba a ser nombrado ministro, que hasta no serlo podía eventualmente no mencionarlo. Eso es lo que ocurrió en uno de los casos”.

Por otro lado, Squella abordó la falta de partidos políticos en el gabinete, considerando que de los 24 ministros, 16 son independientes.

“Se logra en este futuro gabinete un equilibrio muy positivo desde el punto de vista de la experiencia política y técnica, profesional, para hacerse cargo de las distintas tareas”, expresó.

Siguiendo en esa línea, comentó que “muchas personas me dicen pero bueno, en este ministerio hay una persona que es muy destacada, pero nunca ha trabajado en el sector público. Claro, y es muy probable que el presidente electo va a tener eso a la vista a la hora de nombrar a los subsecretarios y va a poner el complemento de ese conocimiento de cómo funciona el aparato público”.