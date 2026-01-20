¿Se adelantan los ministros? Andes Cooper difunde comunicado y felicita a nuevo ministro de Minería antes de ser nombrado

Santiago Montt entregó, antes de las 4 de esta tarde, declaraciones y fue felicitado por sus ex empleadores, la minera Los Andes Cooper. La empresa oficializó el nombramiento, que en Chile tendría lugar -como con el resto de los ministros- a las 20:30 horas.

Las expectativas respecto al anuncio del gabinete de José Antonio Kast ha implicado que prácticamente todos los integrantes de su primera línea gobierno sean conocidos antes por la prensa. Dentro de los últimos nombres filtrados está el vicepresidente de la Confederación de la Producción y el Comercio (CPC), Daniel Mass, quien se sumaría a la cartera de Economía; y del ministro de Minería.

Precisamente el eventual secretario de Estado de esa secretaría, Santiago Montt, entregó, antes de las 4 de esta tarde, declaraciones y fue felicitado por sus exempleadores, la minera Los Andes Cooper. La empresa oficializó el nombramiento, que en Chile tendría lugar -como con el resto de los ministros- a las 20:30 horas.

“Los Andes Copper Ltd. (“Los Andes” o la “Compañía”, TSX Venture Exchange: LA, OTCQX: LSANF) informa que Santiago Montt ha sido nombrado Ministro de Minería del gobierno entrante del Presidente José Antonio Kast y ha presentado su renuncia al cargo de Director Ejecutivo (CEO) de la Compañía. El señor Montt permanecerá en la Compañía para apoyar una transición ordenada hasta el 19 de febrero de 2026. Antony Amberg, Geólogo Jefe de Los Andes, ha sido designado CEO interino, y el Directorio ha iniciado la búsqueda de un nuevo Director Ejecutivo”, dijeron en un comunicado de prensa.

Sin ser investido aún, el “ministro” recibió las felicitaciones el presidente del directorio de la empresa, Eduardo Covarrubias. “Quisiera felicitar a Santiago por su reciente nombramiento como Ministro de Minería. Santiago aporta sus décadas de experiencia y trayectoria en el sector minero para apoyar al gobierno entrante del Presidente José Antonio Kast”, señaló en la información masiva.

Y aunque hasta ahora ninguno de los ungidos extraoficialmente como secretario de Estado ha hablado, Montt dijo que “me siento honrado de haber sido convocado para servir a mi país como Ministro de Minería en el gobierno entrante del Presidente José Antonio Kast”, dijo en sus declaraciones.

Montt añadió que “ha sido un privilegio trabajar en Los Andes impulsando el proyecto Vizcachitas, uno de los mayores proyectos de cobre greenfield no desarrollados en Chile, asegurando que sea un proyecto minero sostenible que beneficie a todos sus grupos de interés. Durante mi gestión como CEO, tuve el privilegio de trabajar junto a un Directorio, un Presidente y un equipo ejecutivo excepcionales. En conjunto, logramos avances significativos en múltiples frentes estratégicos. Estoy profundamente agradecido por el valioso aprendizaje adquirido en el desarrollo de proyectos mineros greenfield, abarcando todo el ciclo del negocio, desde la exploración geológica hasta el relacionamiento con los distintos actores. Me voy con un enorme orgullo por lo alcanzado y con plena confianza en la capacidad del equipo de liderazgo para continuar impulsando este importante proyecto”.

En redes sociales algunos comentarios fueron que es “poco republicano” que se anuncie un nombramiento por parte de un grupo económico, antes que de parte del propio presidente electo, José Antonio Kast.