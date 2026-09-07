A 24 días de su salida como ministra: Natalia Duco vuelve al Gobierno y este será su nuevo rol

Natalia Duco dejó el Mindep el mes pasado en medio de cuestionamientos por mal uso de vehículo fiscal en evento privado.

A menos de un mes de su salida del Ministerio del Deporte, la exministra Natalia Duco volvió al Gobierno de José Antonio Kast.

La exatleta cumplirá nuevas funciones en La Moneda, donde se integrará al equipo de asesores presidenciales que encabeza Alejandro Irarrázaval.

Ahora, su trabajo consistirá en entregar asesoría en temas ligados a deportes y materias sectoriales, según consignó The Clinic.

De esta forma, Natalia Duco solamente alcanzó a estar 24 días fuera del Gobierno, luego de que el pasado 13 de agosto el presidente José Antonio Kast la removiera del gabinete e instalara a Francisco Riveros como nuevo ministro del Deporte.

Lo anterior, se produjo después de que surgieran nuevos antecedentes sobre una actividad que estaba bajo la lupa de Contraloría por el mal uso de un auto fiscal en un evento privado.

Cabe destacar que no es la primera vez que Kast decide incorporar al Segundo Piso a autoridades removidas. Esto mismo sucedió con Andrés Jouannet hace unos meses, quien luego de unos ajustes en el Ministerio de Seguridad (salida de Trinidad Steinert y llegada de Martín Arrau) dejó la subsecretaría de la cartera para incorporarse al grupo de asesores del Ejecutivo.