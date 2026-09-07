La trayectoria delictual del chileno detenido en Argentina y que lleva 30 años cambiando de identidad

De acuerdo con lo reportado por la policía trasandina, el sujeto fue expulsado en 2022 a Chile, pero tardó apenas diez días en regresar a ese país.

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Como Joel Gaspar Muñoz Jofré, de 55 años, identificó la policía argentina al chileno de 55 años detenido tras ser atrapado durante la comisión de un robo frustrado a una joyería de Puerto Madryn, en la provincia de Chubut.

De acuerdo con lo reportado por los medios trasandinos, las autoridades informaron que el antisocial lleva casi tres décadas cometiendo delitos y cambiando permanentemente de identidad en ese lado de la cordillera.

Además, ratificaron que el sujeto tiene antecedentes en ese país desde 1997, y en 2022 fue expulsado a Chile, tras lo cual tenía prohibido su ingreso a ese país, pero se demoró apenas diez días en volver con otra identidad.

La trayectoria y las identidades del chileno detenido en Argentina

De hecho, desde la policía argentina detallaron que se le conocen al menos once identidades al chileno detenido en Puerto Madryn. Entre ellas se cuentan David Feliciano Benítez Rivas, Joel Gaspar Benítez Rivas y Ricardo David Feliciano Benítez.

“A veces se presentaba como Francisco Javier, con distintos apellidos según el caso: Merino Sepúlveda, Muñoz Jofré, Muñoz Sofré o simplemente Muñoz. También solía decir que era Joel Gaspar Muñoz Cofré o Noel Gaspar Muñoz Jofré. Y en el último tiempo había adoptado un nuevo nombre: Juan Domingo Quiroz“, indicó el medio argentino Infobae.

El primer antecedente policial que se conoce del chileno Joel Gaspar Muñoz Jofré surgió hace casi tres décadas, cuando en 1997 fue detenido por un robo en la ciudad argentina de Bahía Blanca. Posteriormente, se lo ligó a causas relacionadas con tenencia de drogas y distintos robos.

En 2015 fue condenado a dos años de prisión por un intento de robo agravado, y tres años más tarde volvió a prisión por un hurto frustrado y fue acusado de otro robo.

En 2019 se lo detuvo otra vez, luego de que, como integrante de un grupo, realizó un agujero desde un edificio en construcción hasta una casa de compra de oro, en Concordia.

Por último, en agosto pasado otra vez cayó en manos de los agentes de la ley, tras intentar ingresar a la joyería de Puerto Madryn a través de un forado.