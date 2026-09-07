“No estoy pidiendo un privilegio”: Karen Rojo reaparece para que se revise su permanencia en la cárcel

A la exalcaldesa condenada por fraude al fisco le queda menos de un año para cumplir su condena en Chile. Sin embargo, su defensa pidió que pueda cumplirla bajo libertad vigilada o arresto domiciliario.

A casi dos meses de su llegada a Chile, la exalcaldesa de Antofagasta Karen Rojo (IND) pidió a través de una carta que se revise la forma en la que cumple su condena por fraude al fisco.

Rojo fue condenada en 2021 por haber financiado una asesoría política, destinada a su reelección en el cargo, con fondos de subvenciones escolares y de salud municipal. El monto defraudado fue de cerca de $24 millones. Sin embargo, cuando la Corte Suprema ratificó su condena en 2022, huyó a Países Bajos, supuestamente buscando asilo político.

No obstante, cuatro meses después fue capturada por la policía local y llevada hasta la cárcel de Utrecht, donde permaneció por casi cuatro años. Mientras estaba en ese recinto, su nombre volvió a la contingencia nacional porque protagonizó una pelea con otra interna. Recién en julio de este año se concretó su extradición al país.

Para ese entonces, Rojo ya había cumplido el 80% de su condena, según acreditó el Juzgado de Garantía de Antofagasta, que acogió la solicitud de su defensa para que se le abonaran los 1.463 días que estuvo privada de libertad en Países Bajos. Su abogado, Fidel Castro, confirmó en ese entonces que, pese a que Rojo debía cumplir menos de un año de condena en Chile —362 días de cárcel, en específico—, buscarían otras vías, como la libertad vigilada o el arresto domiciliario.

Qué dice la carta de Karen Rojo

En una misiva escrita a mano, Rojo agradeció a quienes le han prestado apoyo en este periodo y especialmente a “los antofagastinos que han estado pendientes de mi situación judicial a través de mi familia y amigos cercanos”.

“Ya he cumplido más del 80% de mi condena. Durante estos últimos cuatro años he procurado enfrentar este proceso con dignidad, fortaleza, responsabilidad, optimismo y fe”, añadió.

La exalcaldesa también dijo que “volver a Chile ha sido emocionante”. No obstante, acotó que “esta última etapa ha sido más complicada e incomprensible de lo esperado. Por ejemplo, mi defensa ha solicitado que se revise mi actual situación de privación de libertad. Para poder hacerlo, el tribunal ha estimado necesario contar con un informe de Gendarmería de Chile, a pesar de contar con todos mis antecedentes e informes bimensuales de todo mi periodo privada de libertad en Países Bajos. El plazo de entrega de este documento vende el 20 de septiembre, y hasta ahora este informe sigue pendiente”.

“No estoy pidiendo un privilegio, ni que se anticipe una decisión, solo espero tener la oportunidad de ser oída por el Tribunal de Antofagasta, que se conozcan mis antecedentes y mi conducta durante estos años, y que mi situación pueda ser revisada por mi derecho a pena mixta”, aseguró.

Hacia el final del escrito, la exalcaldesa sostuvo que su vínculo con Antofagasta “permanece intacto” y que “si Dios así lo dispone, habrá Karen Rojo por mucho tiempo más“.