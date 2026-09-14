Aguas Andinas avanza en construcción de pozos para reforzar el suministro de agua en la Región Metropolitana

El proyecto Santiago Poniente consiste en una batería de 12 pozos profundos emplazados en la comuna de Estación Central, que en su conjunto aportarán 1.200 litros por segundo, destinados a reforzar el suministro integral de la ciudad.

Hace solo algunos días Aguas Andinas, el Ministrerio de Obras Públicas (MOP) y la Superintendencia de Servicios Sanitarios (SISS), inspeccionaron en la comuna de Estación Central la construcción de nuevos pozos de agua potable que reforzarán el suministro de la región como parte de la iniciativa de Biociudad, con la cual la compañía hídrica busca hacer frente a la nueva realidad climática pretendiendo generar un mayor aprovechamiento de las fuentes subterráneas, aumentando de 25% a 40% su producción.

Durante la visita a la primera etapa del Proyecto Santiago Poniente, se pudo apreciar cuatro de las doce perforaciones totales de 280 metros de profundidad, algo así como equivalente a la extensión del edificio Costanera Center. Cada una de estas que entrarán en funcionamiento en 2027, aportando 400 l/s a la red de distribución de la ciudad.

La presentación de los avances contó con la participación del subsecretario de Obras Públicas, Nicolás Balmaceda; el superintendente de Servicios Sanitarios, Jorge Rivas, el gerente general de Aguas Andinas, José Sáez; y el director de obras de Estación Central, Sebastián Ahumada quienes recorrieron las faenas que se desarrollan al interior de la Escuela de Especialidades de Carabineros, en Estación Central.

“No existe una solución única a los desafíos de la vulnerabilidad climática, por ello, la construcción de estos primeros pozos es parte de un plan integral que buscar diversificar el abastecimiento de la Región Metropolitana, aprovechando de manera sostenible las aguas subterráneas y complementando las fuentes superficiales que históricamente han abastecido a la capital, las cuales día a día serán más afectadas por fenómenos climáticos extremos”, señaló José Sáez, gerente general de Aguas Andinas.

En total, el proyecto se desarrollará en tres etapas y contempla la construcción de 12 pozos que reforzarán el suministro de la Región Metropolitana, aportando en total al rededor de 1.200 litros de agua por segundo. Estos beneficiarán además de forma directa a 400 mil vecinos de las comunas de Cerro Navia, Estación Central, Quinta Normal, Lo Prado y Pudahuel, especialmente, ante escenarios de sequía extrema.

Actualmente, alrededor del 25% de la producción de agua de la compañía proviene de fuentes subterráneas y la proyección es elevarla hasta 40% durante los próximos años. Para avanzar en ese objetivo, Biociudad considera cerca de 36 pozos distribuidos en distintos sectores de la ciudad.

Gobierno comprometido

Durante la visita, el subsecretario de Obras Públicas, Nicolás Balmaceda, hizo hincapié en el compromiso del Gobierno actual en reforzar la seguridad hídrica de la zona, argumentando que uno de los ejes de trabajo del MOP está centrado en el temas hídricos.

“Uno de los cuatro ejes de trabajo del Ministerio de Obras Públicas para el período 2026-2030 lo hemos denominado Agua para el Desarrollo. Y Agua para el Desarrollo no son solamente nuestros ríos, nuestros embalses y, más recientemente, las desaladoras. Los pozos nos muestran que también tenemos una reserva de agua bajo nuestros pies. Como Gobierno estamos ampliando nuestra mirada sobre el agua. La sequía nos enseñó que no podemos depender de una sola fuente. Necesitamos diversificar nuestras reservas, y las aguas subterráneas cumplen un rol fundamental. El desafío es conocerlas, protegerlas y gestionarlas responsablemente. Eso es Agua para el Desarrollo: asegurar agua hoy, pero también para las próximas generaciones”, argumentó.