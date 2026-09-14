La advertencia de Cordero tras dichos de Rabat: “Los crímenes de lesa humanidad no son indultables”

El actual titular de Justicia informó que la mayoría de las solicitudes provienen de condenados por hechos ocurridos en dictadura. Uno de sus antecesores, Luis Cordero, llamó a entender “cuál es el derecho vigente para estos casos”.

Las nuevas declaraciones del ministro de Justicia y Derechos Humanos, Fernando Rabat (IND), sobre las más de 100 solicitudes de indulto que el Ejecutivo está revisando, motivaron una advertencia del extitular de esa cartera y de Seguridad Pública Luis Cordero (IND).

En diálogo con Canal 13, Rabat informó que la mayoría de esas peticiones corresponde a condenados por crímenes de lesa humanidad perpetrados en dictadura. El secretario de Estado también aclaró que durante el proceso se asegurará de que exista “una tramitación que se ajuste a derecho” y que respetarán “el caso a caso”.

Consultado por estas declaraciones en conversación con radio Infinita, Cordero reconoció que “en esto el Gobierno tiene ofertas de campaña”, pero recalcó: “Les pediría una sola cosa, que revisaran la Constitución y el derecho internacional. Los crímenes de lesa humanidad no son indultables”.

“Estos días he vuelto a citar a Primo Levi: ‘Ha sucedido y por consiguiente puede volver a suceder’. Indultos en casos de estas características, sobre todo en el caso de violencia estatal, donde no hay arrepentimiento y se cometieron crímenes tan atroces, no solo implican una decisión sobre el sujeto en concreto sino que de la sociedad en su conjunto”, advirtió.

Cordero también recordó que la actual administración ha puesto énfasis en las víctimas de la delincuencia y que en el caso de violaciones a los derechos humanos, “no hay que olvidar muchos de los familiares de las víctimas de esos crímenes están vivos”. “El ministro Rabat ha hecho referencia a argumentos jurídicos y si no hay convicción, por lo menos conveniencia de entender cuál es el derecho vigente para estos casos“, aseveró.