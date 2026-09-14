Los brutales casos de maltrato animal que quedaron al descubierto en la RM

En los últimos días se conocieron dos brutales casos de maltrato animal en la Región Metropolitana (RM), específicamente en las comunas de La Pintana y San Bernardo.

El primero de ellos ocurrió este domingo cuando vecinos denunciaron a un hombre en situación de calle, quien faenó y cocinó a un perro en la vía pública.

Personal de Carabineros llegó hasta el lugar, sorprendiendo al sujeto cuando aún tenía al can al fuego. El mayor Miguel Olivares, de la 41ª Comisaría La Pintana, detalló que los uniformados lo sorprendieron “con una parrilla y sobre ella (estaba) cocinando al animal, además de restos y evidencias que lo conectaban con el hecho”.

El comisario Javier Zamorano, de la Brigada Investigadora de Delitos contra la Salud Pública y Medio Ambiente (Bridesma) de la Policía de Investigaciones (PDI), detalló que el animal era un “cachorro de aproximadamente entre tres a cinco meses de edad“.

El segundo caso de maltrato animal en la RM ocurrió en San Bernardo, donde funcionarios de la PDI detuvieron a un hombre luego de que un video que se viralizó lo registrara golpeando y arrastrando a un potrillo.

En las imágenes, grabadas por vecinos, lo mostraban no solo agrediendo al animal, sino que también lo amarró a su camioneta y lo arrastró por el suelo.

Al llegar al lugar se percataron de que el potrillo registraba diversas lesiones en el cuerpo, por lo que fue trasladado para ser evaluado por un médico veterinario.

El subprefecto Ariel Ramírez, de la Brigada de Investigación Criminal de San Bernardo, detalló que “con esta investigación se logró establecer la identidad del sujeto. El potrillo fue trasladado hasta una fundación donde en este momento se encuentra en proceso de recuperación”.

En ambos casos, estos dos hombres terminaron siendo detenidos por maltrato animal y quedaron a disposición de la justicia.