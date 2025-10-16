“Violenta, traumática y rápida”: qué dice el informe del SML sobre la muerte de joven con esquizofrenia en el Mall Plaza Vespucio

El documento precisa qué pasó en el cuerpo de Rolando Segovia mientras era reducido por los guardias del centro comercial.

Un mes se cumplió desde el 15 de septiembre, día en que Rolando Segovia murió, en un confuso incidente, en el Mall Plaza Vespucio, en la comuna de La Florida.

El joven, diagnosticado con esquizofrenia, sufrió una descompensación a raíz de un fuerte ruido, lo que generó que guardias de seguridad del centro comercial lo redujeran. Sin embargo, a raíz de esto, terminó perdiendo la vida.

La investigación sigue su curso, aún no hay detenidos y la familia solo quiere justicia. Recientemente, T13 accedió al informe que realizó el Servicio Médico Legal (SML) sobre la muerte de Rolando Segovia, confirmando que fue “violenta, traumática y rápida con participación de terceros“.

Debido al actuar de los uniformados, el joven sufrió una “compresión interna ininterrumpida y creciente sobre la arteria carótida derecha“, la cual está ubicada en la zona del cuello. A eso se suma que sufrió heridas “atribuibles a dinámicas de contención en muñecas y otras digitiformes en miembros superiores”.

Esta información respaldaría la hipótesis de que el actuar de los guardias fue clave en el deceso de la víctima. Incluso, recientemente, la Fiscalía cambió la figura de los funcionarios de testigos a imputados. Sin embargo aún no se emite una orden de detención en contra de ellos.