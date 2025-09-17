“Garantizar la seguridad y el bienestar”: el nuevo comunicado de Mall Plaza por muerte de hombre reducido por guardias

La declaración ocurre luego de que el SML confirmara que la víctima perdió la vida por estrangulación.

Mall Plaza emitió un nuevo comunicado tras la muerte de un hombre que padecía esquizofrenia el pasado lunes, quien fue reducido por guardias de seguridad.

Esta declaración de la empresa ocurre luego de que el Servicio Médico Legal (SML) confirmara que su deceso se debió a una estrangulación. De esta manera, descartó otras hipótesis como un paro cardiorrespiratorio o un traumatismo encefalocraneano.

De esta forma, la responsabilidad recaería netamente en los funcionarios del centro comercial por lo que la Fiscalía deberá si presentará cargos por el delito de homicidio o el cuasidelito de homicidio.

Con todos estos nuevos antecedentes tras la muerte de este hombre, Mall Plaza señaló que “frente a los lamentables hechos sucedidos en Mall Plaza Vespucio, el pasado lunes 15 de septiembre, junto con empatizar con el dolor de la familia y cercanos de la víctima, queremos reiterar nuestro total compromiso con aclarar a cabalidad lo sucedido y poner a disposición de las autoridades pertinentes todos los antecedentes que estén a nuestro alcance y nuestra completa disposición a colaborar en la investigación”.

“En Mall Plaza, nuestra prioridad siempre ha sido y será garantizar la seguridad y el bienestar de quienes visitan nuestros centros urbanos”, agregaron.

Con esto, cambia completamente la primera versión donde habían descartado la participación de los guardias en la muerte de este hombre.