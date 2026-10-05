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Economía

Más de 2.500 máquinas a remate: Energy Fitness finalmente subastará equipos de seis exlocales

La subasta será online y contempla equipamiento que quedó tras el cierre de seis de las antiguas sedes de la cadena de gimnasios.

Foto del editor Gabriela Romo
Gabriela Romo

Después de dos postergaciones, este jueves 8 de octubre finalmente se realizará el remate de más de 2.500 máquinas y equipos que pertenecían a Energy Fitness, cadena de gimnasios que anunció su quiebra en junio. La subasta incluirá implementos provenientes de seis de sus antiguos establecimientos y se desarrollará completamente de manera online.

La venta estará a cargo de Remates del Río y comenzará a las 11:00 horas. Entre los artículos disponibles habrá trotadoras, bicicletas de spinning, elípticas, escaladoras y pesas, además de lockers, smart TV y equipos de audio y sonido.

Más de 2.500 máquinas a remate: Energy Fitness finalmente subastará equipos de seis exlocales

Los productos serán ofrecidos agrupados en distintos lotes y quienes quieran revisar el estado del equipamiento podrán coordinar una visita antes de la adjudicación.

Los bienes corresponden a exlocales ubicados en Vitacura, Morandé, Bodega Macul, Marina Arauco y Talca, además de otro recinto de la cadena.

El remate había sido fijado inicialmente para el 8 de septiembre, pero posteriormente fue aplazado al 30 de septiembre y luego al 8 de octubre.

El cierre de la empresa se produjo el pasado 5 de junio, cuando sus establecimientos dejaron de funcionar de manera repentina, afectando a miles de clientes que mantenían planes vigentes y a trabajadores con remuneraciones pendientes.

Su fundador, Alex Wiesner, manifestó entonces a The Clinic: “Lo primero que siento hoy, es una profunda pena por ver llegar a este momento a una compañía que fundé hace más de 30 años, que nació como un sueño y que fue parte fundamental de mi vida. Y, sobre todo, empatía con nuestros socios, trabajadores y proveedores que hoy están viviendo días de incertidumbre, preocupación y angustia”.

La compañía atribuyó sus dificultades económicas a los efectos del estallido social y la pandemia. En diciembre de 2024 había iniciado un proceso de reorganización judicial para evitar la quiebra, pero la situación volvió a complicarse durante 2026.

Entre sus obligaciones figuraban $240 millones en cotizaciones previsionales acumuladas, de los cuales se habían pagado $52 millones, además de una deuda por IVA y un convenio con la Tesorería General de la República por $1.363 millones.

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