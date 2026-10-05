La subasta será online y contempla equipamiento que quedó tras el cierre de seis de las antiguas sedes de la cadena de gimnasios.

Después de dos postergaciones, este jueves 8 de octubre finalmente se realizará el remate de más de 2.500 máquinas y equipos que pertenecían a Energy Fitness, cadena de gimnasios que anunció su quiebra en junio. La subasta incluirá implementos provenientes de seis de sus antiguos establecimientos y se desarrollará completamente de manera online.

La venta estará a cargo de Remates del Río y comenzará a las 11:00 horas. Entre los artículos disponibles habrá trotadoras, bicicletas de spinning, elípticas, escaladoras y pesas, además de lockers, smart TV y equipos de audio y sonido.

Más de 2.500 máquinas a remate: Energy Fitness finalmente subastará equipos de seis exlocales

Los productos serán ofrecidos agrupados en distintos lotes y quienes quieran revisar el estado del equipamiento podrán coordinar una visita antes de la adjudicación.

Los bienes corresponden a exlocales ubicados en Vitacura, Morandé, Bodega Macul, Marina Arauco y Talca, además de otro recinto de la cadena.

El remate había sido fijado inicialmente para el 8 de septiembre, pero posteriormente fue aplazado al 30 de septiembre y luego al 8 de octubre.

El cierre de la empresa se produjo el pasado 5 de junio, cuando sus establecimientos dejaron de funcionar de manera repentina, afectando a miles de clientes que mantenían planes vigentes y a trabajadores con remuneraciones pendientes.

Su fundador, Alex Wiesner, manifestó entonces a The Clinic: “Lo primero que siento hoy, es una profunda pena por ver llegar a este momento a una compañía que fundé hace más de 30 años, que nació como un sueño y que fue parte fundamental de mi vida. Y, sobre todo, empatía con nuestros socios, trabajadores y proveedores que hoy están viviendo días de incertidumbre, preocupación y angustia”.

La compañía atribuyó sus dificultades económicas a los efectos del estallido social y la pandemia. En diciembre de 2024 había iniciado un proceso de reorganización judicial para evitar la quiebra, pero la situación volvió a complicarse durante 2026.

Entre sus obligaciones figuraban $240 millones en cotizaciones previsionales acumuladas, de los cuales se habían pagado $52 millones, además de una deuda por IVA y un convenio con la Tesorería General de la República por $1.363 millones.