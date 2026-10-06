Golpe a las proyecciones económicas: Banco Mundial prevé que Chile crecerá apenas 0,8% en 2026

El organismo redujo desde 2,1% a 0,8% su estimación para 2026, aunque elevó su pronóstico para el próximo año y espera una expansión de 3%.

El Banco Mundial recortó fuertemente su proyección de crecimiento para Chile en 2026, estimando que el Producto Interno Bruto (PIB) avanzará apenas 0,8%, frente al 2,1% que había calculado en junio.

Para 2027, en tanto, la entidad espera un repunte de 3%, mientras que para 2028 mantuvo su pronóstico de expansión de 2,3%.

Las nuevas cifras aparecen en el informe “Panorama económico de América Latina y el Caribe”, cuyos datos tienen como fecha de corte el 23 de septiembre.

Banco Mundial prevé que Chile crecerá apenas 0,8% en 2026

De concretarse el escenario previsto, Chile pasaría de crecer 2,5% en 2025 a registrar su menor expansión desde 2023, cuando la economía avanzó 0,7%. Además, el país tendría el crecimiento más bajo entre las seis principales economías de la región.

El organismo atribuyó el debilitamiento de la actividad a una menor demanda interna, el deterioro del mercado laboral y una caída en los niveles de confianza. A estos factores se sumaron el incremento de los precios de los combustibles, que impactó a hogares y empresas, condiciones meteorológicas desfavorables y una menor producción minera.

El diagnóstico se aproxima al del Banco Central, que en su último IPoM redujo su rango de crecimiento para 2026 a entre 0,25% y 0,75%.

A nivel regional, el Banco Mundial proyecta un crecimiento de 2,2% para América Latina y el Caribe durante 2026, por debajo del 2,4% registrado en 2025.

Entre los países con mejores perspectivas aparecen Paraguay y República Dominicana, con 4,7%; El Salvador, con 4,5%; y Panamá, con 4,2%.

Argentina, por su parte, alcanzaría tres años consecutivos de expansión por primera vez en casi dos décadas. La entidad advirtió además que los principales riesgos siguen apuntando a un menor crecimiento, debido a la volatilidad energética y los efectos que podría generar el fenómeno de El Niño.

El informe también abordó el impacto de la inteligencia artificial en las economías de la región y ubicó a Chile, junto con Uruguay, entre los países orientados a los servicios y al conocimiento, con perfiles laborales similares a los de economías avanzadas.

El documento señala que 78% de las empresas chilenas incorporó al menos una mejora tecnológica en los últimos años y que cerca de 41% adoptó IA, principalmente mediante chatbots y asistentes. Sin embargo, entre las principales dificultades para implementarla aparecen los costos y el financiamiento, mencionados por 42% de las empresas, y la falta de habilidades del personal, con 36%.