De “un alivio concreto”a “mal negocio”: las reacciones al anuncio de rebaja del TAG en la Autopista Central

La iniciativa contempla una reducción del 10% en la tarifa base fuera de los horarios punta y del 25% durante los períodos punta y de saturación.

AGENCIA UNO/ARCHIVO.

Reacciones contrapuestas generó el anuncio del Presidente José Antonio Kast de una rebaja de hasta el 25% en las tarifas del TAG de Autopista Central, ya que mientras algunos la valoraron, otros apuntaron que favorece a la concesionaria.

De acuerdo con lo informado, la iniciativa contempla una reducción del 10% en la tarifa base fuera de los horarios punta y del 25% durante los períodos punta y de saturación.

El Gobierno precisó, en todo caso, que el beneficio se aplicará solo a aquellos usuarios que paguen sus cuentas dentro del plazo establecido, y variarán según la frecuencia y los horarios en los que se use la autopista.

Reacciones ante la rebaja del TAG en la Autopista Central

Al abordar el anuncio de la rebaja del TAG en la Autopista Central, la presidenta de la Comisión de Transportes de la Cámara Alta, senadora Camila Flores (RN), valoró que “representa un alivio concreto para miles de familias“.

“Espero que este sea solamente el primer paso y que el Gobierno cumpla su compromiso de extender estas rebajas a las regiones”, añadió.

Por su parte, el jefe de la bancada de diputados de la misma colectividad, Diego Schalper, estimó que “es una buena noticia y es un alivio que va en sentido correcto“.

En tanto, el diputado Cristián Menchaca (IND-REP) apuntó que “todo es favorable en la medida que favorezca a la gran clase media”.

Por el contrario, el secretario general del Partido de la Gente (PDG), Franco Parisi, aseguró que se trata de un “muy mal negocio para Chile, pero muy buen negocio para las concesionarias“.

“El presidente Kast nuevamente se equivoca (…) Lo correcto es negociar tanto un precio de piso como un precio de techo para las utilidades de las concesionarias”, añadió.

A la vez, el diputado Nelson Venegas (PS) aseveró que el acuerdo “tiende a favorecer principalmente a las concesionarias“, ya que “al final, la gente igual va a tener que seguir pagando el TAG. Lo que pasa es que es más plazo, simplemente”.

Para el diputado socialista César Valenzuela, “la baja en el costo del TAG la vamos a pagar todos los chilenos aumentando los plazos de concesión en que estas empresas seguirán ganando dinero”.

Mientras, el diputado Ignacio Achurra (FA) manifestó que “lo que se va a hacer es alargarle los contratos a las concesionarias y con eso impedir que se pueda relicitar a precios más baratos para todos los chilenos“.