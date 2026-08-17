El ministro del Trabajo argumentó que el esquema actual implica un importante costo para las empresas.

El Gobierno trabaja en una iniciativa que busca modificar el actual mecanismo de indemnización por años de servicio y establecer un sistema que permita acceder a una compensación sin importar la razón por la que finalice el vínculo laboral.

La propuesta aún se encuentra en etapa de elaboración, pero uno de sus principales componentes sería la creación de una cotización financiada por el empleador.

El ministro del Trabajo, Tomás Rau, explicó a CNN Chile que el aporte podría alcanzar aproximadamente el 1,8% de las remuneraciones y sería destinado a una cuenta individual que, además, generaría rentabilidad.

Medio sueldo por año: el cambio que prepara el Gobierno para las indemnizaciones de los trabajadores

Uno de los cambios centrales estaría en el monto que recibirían los trabajadores. Mientras el sistema vigente considera, bajo determinadas causales, un mes de remuneración por cada año trabajado, la alternativa que analiza el Ejecutivo reduciría ese cálculo a la mitad, a cambio de que el beneficio opere independiente de la causal de término del contrato.

“Va a estar en torno al promedio de la OCDE. Esa es la propuesta que estamos trabajando: algo así como medio mes por año, pero a todo evento”, planteó Rau.

El secretario de Estado argumentó que el esquema actual implica un importante costo para las empresas. Como ejemplo, señaló que una persona con una década de antigüedad podría llegar a acumular una indemnización equivalente a diez remuneraciones, mientras que el promedio entre los países de la OCDE estaría cerca de cuatro sueldos.

Rau también precisó que el eventual cambio no afectaría los contratos que ya se encuentran vigentes. “Los contratos actuales, obviamente, esto no es retroactivo. Es para contratos nuevos”, afirmó. De esta manera, la nueva modalidad comenzaría a aplicarse únicamente a quienes suscriban contratos bajo las futuras reglas.

En cuanto al calendario, el ministro adelantó que el Ejecutivo pretende enviar el proyecto al Congreso durante este año “en un mes o dos”, indicó, aunque recalcó que la propuesta todavía está siendo trabajada y podría experimentar modificaciones antes de su presentación formal.