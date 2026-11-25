Desde el instituto emisor atribuyeron el alza de la divisa estadounidense a factores externos y a la debilidad de la economía chilena.

La presidenta del Banco Central, Rosanna Costa, descartó que el reciente aumento del dólar, que superó los $1.030 responda a un funcionamiento anormal del mercado cambiario y sostuvo que, por ahora, no existen razones para que el organismo intervenga.

En entrevista con T13 radio, Costa explicó que el alza se relaciona con la caída del precio del cobre, la fortaleza internacional de la divisa estadounidense y la mayor debilidad de la economíDa chilena.

“El tipo de cambio en lo más reciente se ha estado moviendo con sus fundamentos”, afirmó la presidenta del instituto emisor. Además, aseguró que los mercados han logrado absorber estos factores sin presentar cumple precisamente un rol de ajuste frente a los shocks externos. “Si apagamos este shock, ese shock se va directo a la economía; el mercado lo está absorbiendo“, añadió.

“El Banco Central no interviene, salvo que veamos que veamos que la situación está funcionando mal y que el mercado no es capaz de absorber estos shocks”, precisó.

Costa también abordó las posturas de los ministros de Hacienda, Jorge Quiroz, y de Economía, Daniel Mas, respecto de la política monetaria del país. Mientras que Quiroz ha señalado que no tiene inconvenientes con una postura más restrictiva para contener la inflación, Mas planteó que existe espacio para una política monetaria “un poquito más expansiva”.

“El Banco Central escucha al Gobierno a través del Ministerio de Hacienda. El ministro de Hacienda va a todas las reuniones de política monetaria, tenemos reuniones de coordinación y él es la voz del Gobierno”, remarcó.