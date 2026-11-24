El expresidente de la CPC advirtió que las empresas de pequeño y mediano tamaño enfrentan más dificultades para subir las remuneraciones.

Richard von Appen, candidato a la presidencia de la Confederación de la Producción y el Comercio, abordó este martes la situación laboral del país y dio su parecer sobre el sueldo mínimo de $553.553 brutos.

En diálogo con T13 radio, el expresidente de la Sofofa destacó que pese a que “estamos en una situación de emergencia laboral que tenemos que resolver, nunca hemos tenido términos de intercambio mejores como los que tenemos actualmente”.

“Chile está como en una depresión colectiva porque están con los brazos caídos. Creo que tenemos que cambiar la actitud”, añadió. En ese sentido, llamó a los empresarios a “dar el ejemplo de cuidar y atender bien a nuestros clientes, de tener un buen ambiente laboral, de ser fuente de desarrollo y que la gente pueda desarrollar sus talentos y oportunidades”.

Requerido sobre su parecer respecto del sueldo mínimo, afirmó: “El Gobierno tiene todas las atribuciones de subir el sueldo mínimo y si me preguntaran a mí, ojalá que fueran dos o tres millones de pesos, que nadie ganara bajo eso”.

“Hoy día vivir dignamente con menos de un millón de pesos es muy complicado. Me tiene impresionado cómo ha subido el precio de los alimentos”, complementó.

En cuanto al rol de las empresas, von Appen advirtió que son aquellas de menor y mediano tamaño las que enfrentan mayores dificultades para elevar los sueldos. “Tenemos que facilitar que puedan formalizarse, hacerles simple la vida y la legislación laboral se la ha hecho más complicado”, afirmó.