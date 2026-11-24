El portavoz de La Moneda sostuvo que quienes sugieren hacer un ajuste ministerial “olvidan que el único diseño que importa es el que le acomoda al Presidente”.

El subsecretario vocero de Gobierno, Gonzalo Arenas (UDI), dio este martes las razones del Presidente José Antonio Kast para no hacer un cambio de gabinete.

Después del consejo de gabinete celebrado ayer en La Moneda, el mandatario dio un espaldarazo a sus ministros. Lo hizo en medio de la caída de la aprobación presidencial y de algunas de las figuras de Gobierno, como el titular de Justicia, Fernando Rabat (IND).

“Cuando hablan de diseños, que se podría hacer de esta forma, de esta otra forma, que faltan políticos, que son independientes y mil elaboraciones que uno escucha, yo siempre digo que aquí se olvidan de que el único diseño que importa es el que le acomoda al Presidente, con el que él siente que hace una buena gestión de Gobierno”, dijo Arenas al programa Desde La Redacción, de La Tercera.

Si bien el portavoz del Ejecutivo reconoció que el gabinete “se puede cambiar”, reiteró que “el mejor diseño es con el que el Presidente siente que su programa y sus ideas de Gobierno avanzan”.

“Si hay un ministro X, si hay un ministro Y, si hay cambio de gabinete profundo o no profundo, el desempleo va a estar igual y la falta de crecimiento va a estar igual. Lo que nosotros estamos haciendo, y eso es lo que nos convoca a todos, es que se están tomando todas las medidas para que en el mediano y largo plazo esa realidad del desempleo y el costo de la vida en Chile se supere”.