Marcel baja el tono de crítica al Consejo Fiscal Autónomo y alude a “diferencias de opinión”

Mario Marcel, ministro de Hacienda, salió al paso de la controversia generada por su inédito enfrentamiento con el Consejo Fiscal Autónomo (CFA), el cual en su último informe puso énfasis en que las medidas del Gobierno no han sido suficientes de cara al aumento de la deuda fiscal, lo que fue calificada por el secretario de Estado como “inusualmente severo”.

A su salida de La Moneda, el titular de Hacienda justificó su postura en contra del documento del CFA apelando a su paso por el Banco Central.

“Durante más de cinco años fui presidente de un organismo autónomo, más aún, autónomo constitucionalmente como es el Banco Central, y en muchas oportunidades, a raíz de opiniones, visiones distintas que podía haber, yo siempre señalé que la política monetaria era opinable y que por, lo tanto, nadie podía considerar que el Banco Central fuera dueño de la verdad y que eran temas que perfectamente legítimo discutir y tener opiniones distintas. Entonces, si eso es posible respecto del Banco Central, yo diría por qué no puede ser lo respecto del Consejo Fiscal Autónomo”, argumentó Marcel.

En esta línea, Mario Marcel planteó que “si nosotros hubiéramos participado de la sesión en la cual se presentó este informe, habríamos probablemente hecho planteamientos similares a los que están en el oficio. Desgraciadamente, no fuimos invitados en su momento, así que consideramos que la mejor manera de poder comentar era hacerlo por escrito ante la misma presidenta de esa comisión”.

“Eso no significa que uno no escuche, no atienda los planteamientos del Consejo Fiscal Autónomo, pero al mismo tiempo, si se tienen diferencias, es bueno también explicitarlas”, agregó.

El ministro de Hacienda reiteró su postura ante los cuestionamientos emitidos por el CFA, indicando que “el Gobierno sigue comprometido a hacer un ajuste fiscal importante durante el 2025. Eso no ha cambiado en lo absoluto. Ese ajuste fiscal es de prácticamente US$ 2.000 millones, de los cuales alrededor de US$ 550 son los ajustes que ya se han hecho por la vía administrativa”.

Junto con ello, Marcel envió un mensaje al organismo por las discrepancias planteadas respecto a cómo llevar a cabo el ajuste fiscal, dejando en claro que “no es es el Consejo Fiscal Autónomo el que determina el curso de la política fiscal, eso le corresponde al Ejecutivo (…) el hecho de que haya diferencias de opinión, no quiere decir que uno descalifique, niegue, cancele a quien tiene una opinión distinta, pero ¿cuál sería el sentido de que, si tenemos una visión distinta, no la expusiéramos?”.