Grau y acciones legales de industriales por Ley de Fraccionamiento: “No debiera tener ningún problema”

Nicolás Grau, ministro de Economía, destacó la aprobación del informe de la Comisión Mixta sobre la Ley de Fraccionamiento por parte del Congreso, quedando ad portas de su promulgación por parte del Ejecutivo.

En entrevista con CHV Noticias, el secretario de Estado expresó que la norma despachada por el Parlamento es “más justa” que la legislación actual, conocida como Ley Longueira.

“Tener una legislación ahora que va a ser transparente, de grandes consensos y donde se fortalece al sector artesanal, que es lo más justo porque los recursos pesqueros, los recursos marinos son de todos los chilenos”, precisó Grau.

El ministro de Economía puso énfasis en la cuota de la merluza, el punto más crítico de la Ley de Fraccionamiento, donde el 55% quedó en manos de la pesca industrial y el 45% de los artesanales.

Para Nicolás Grau, se consiguió “una mejora de manera sustantiva en el sector artesanal sin por ello, por ejemplo, generar un problema que implique el cierre de empresas en el caso de la industria. Y eso es justamente el equilibrio que costó, pero se logró hacer en el caso de la merluza”.

Sin embargo, la norma no dejó contentos al sector industrial, ya que empresas como Camanchaca y Zona Pesca adelantaron acciones legales para buscar una indemnización por el cambio de legislación.

“Como hay una redistribución tan importante del sector industrial al sector artesanal, es natural que parte del sector industrial no esté de acuerdo con aquello y busque llevar esto a tribunales. Tienen todo el derecho para hacerlo. Nosotros creemos que en tribunales esto no debiera tener ningún problema y además me imagino yo va a ser muy importante también el amplio apoyo transversal que ha tenido de todos los parlamentarios”, planteó Nicolás Grau.