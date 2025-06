Diputado FA acusa a ministro Grau de acordar cuota de la merluza con PacificBlu

El diputado Jorge Brito pidió a Boric que intervenga, tras acusar que Nicolás Grau no respetó el acuerdo alcanzado en el Congreso.

Tras la aprobación de la Comisión Mixta en cuanto a que la cuota de la merluza común será de un 55% para la pesca industrial y un 45% para la pesca artesanal, el diputado Jorge Brito (FA) aseguró este jueves que el ministro de de Economía, Nicolás Grau, acordó la Ley de Fraccionamiento y la cuota de la merluza con la empresa PacificBlu.

La acusación del parlamentario se produjo el mismo día en el que el alcalde de Talcahuano, Eduardo Saavedra (PS), aseveró que el secretario de Estado ya no es persona non grata en la comuna, cuyas puertas “están abiertas” para Grau.

Entrevistado por T13, el legislador del Frente Amplio, que proponía una cuota de 50 y 50 por ciento, aseveró que “algo huele mal” en la tramitación de la nueva Ley de Pesca. Al respecto, manifestó que el titular de Economía no respetó el acuerdo alcanzado en el Congreso y, en cambio, optó por otro con la empresa PacificBlu.

“Lo peor de esto es que el ministro de Economía suscribió un acuerdo, en el que se acordaba un 52-48 a favor de la pesca artesanal. Todas las caletas del país acordaron aquello también y después cuando supimos que corría riesgo que se rechazara, logramos un nuevo acuerdo con parlamentarios de la región del Biobío y del Maule, de derecha y de izquierda“, argumentó el diputado del FA.

Lo que dijo el diputado Brito sobre el acuerdo del ministro Grau con PacificBlu

Luego planteó que, sin embargo, “antes de votar esa indicación del 50 y 50 el ministro Grau comunicó lo que todos ya sabemos, que es que se había comunicado directamente con el gerente de PacificBlu y habían acordado que bajo un 55 para el sector industrial la empresa debería cerrar“.

Más adelante, el diputado Jorge Brito manifestó: “Voy a ser extremadamente responsable en lo que voy a decir. Ayer, en la comisión mixta por Ley de Fraccionamiento a las 3 de la tarde, el ministro de Economía informó que después de haber tenido dos encuentros con los representantes de la empresa PacificBlu había tomado conocimiento y formado la convicción de que si la empresa PacificBlu no tenía el 55% de la cuota de fraccionamiento, la empresa cerraba”, detalló.

Finalmente, llamó al presidente Gabriel Boric para que intervenga en el debate y corrija lo que a su criterio es un grave error.

Grau ya no es persona non grata en Talcahuano

También este jueves el alcalde de Talcahuano, Eduardo Saavedra (PS), confirmó que el ministro Nicolás Grau ya no es persona no grata en la comuna, como lo había manifestado luego de que Pacific Blu anunciara que cerraría sus operaciones si la Ley de Fraccionamiento no cumplía con sus expectativas.

“Tenemos que ser sinceros, y efectivamente yo le quiero decir a la región y al país, como declaramos persona no grata al ministro Grau, hoy le podemos decir que las puertas de Talcahuano están abiertas“, manifestó la autoridad comunal.