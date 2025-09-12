Ante millones de giros y compras con tarjeta: consejos para evitar estafas en Fiestas Patrias

Septiembre es un mes récords en el movimiento de dinero en Chile. Durante el mes de celebraciones patrias se realizan más de 25 millones de giros y se realizan 450 millones de compras con tarjetas. Por eso evitar los engaños y estafas es clave.
La Asociación de Bancos y la Fiscalía realizaron un decálogo para evitar caer en timos durante las celebraciones de Fiestas Patrias. El objetivo es evitar fraudes, robos o pérdidas, reforzando las medidas de autocuidado, a través de su campaña digital #SOSpecha.
Diez consejos para evitar robos y estafas este “18”
- Al retirar dinero del cajero automático revisa bien las condiciones del dispositivo y su entorno. #SOSpecha si ves a alguien muy cerca o algo extraño añadido/suelto o no habitual al dispositivo.
- Al pagar nunca pierdas de vista tu tarjeta y jamás la entregues a personas desconocidas. #SOSpecha: si la máquina no funciona, ten siempre control sobre lo que pagas, activa tus notificaciones de pago/giro.
- Nunca compartas tus claves de acceso, ni los dispositivos que utilizas para validar acceso o transacciones. #SOSpecha: de las redes WIFI gratis.
- Si ves un código QR en la calle o impreso sin contexto, #SOSpecha. Puede llevarte a sitios inseguros. Escanea solo en lugares confiables y nunca ingreses datos sensibles al escanear un código QR desconocido.
- Si recibes una llamada de un supuesto ejecutivo bancario o supuesto regulador que te apura a tomar acciones urgentes, como anular una transacción o un crédito, y solicitando tus claves, #SOSpecha. Corta de inmediato y contacta directamente al banco o institución a través de sus canales oficiales.
- Si extravías o te roban tu celular u otro dispositivo electrónico, #SOSpecha. Llama inmediatamente a tu banco para bloquear tus productos y también a tu compañía de teléfono para bloquear tu número y teléfono.
- Si detectas movimientos sospechosos o desconocidos con tu tarjeta de crédito /debito, #SOSpecha y bloquéala inmediatamente llamando a tu banco.
- Si te piden claves o códigos de autorización por mensaje, correo o llamada, #SOSpecha. Los bancos nunca te enviarán un link o te llamarán para pedirte esta información confidencial.
- Si algo te parece extraño, en tu pc o teléfono, probablemente lo sea. #SOSpecha. Verifica disponer de antivirus y actualización de las aplicaciones, de modo de no estar expuesto.
- Si pierdes señal en tu teléfono. #SOSpecha. Tu número telefónico podría estar siendo utilizada por delincuentes y comprometer su seguridad.