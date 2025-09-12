Ante millones de giros y compras con tarjeta: consejos para evitar estafas en Fiestas Patrias

Revisar los cajeros automáticos, estar alerta ante llamadas y no perder de vista la tarjeta son parte del listado.

Septiembre es un mes récords en el movimiento de dinero en Chile. Durante el mes de celebraciones patrias se realizan más de 25 millones de giros y se realizan 450 millones de compras con tarjetas. Por eso evitar los engaños y estafas es clave.

La Asociación de Bancos y la Fiscalía realizaron un decálogo para evitar caer en timos durante las celebraciones de Fiestas Patrias. El objetivo es evitar fraudes, robos o pérdidas, reforzando las medidas de autocuidado, a través de su campaña digital #SOSpecha.

Diez consejos para evitar robos y estafas este “18”