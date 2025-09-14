Rossana Costa desactiva polémica con La Moneda: “El presidente siempre ha apoyado la autonomía del Banco Central”

La titular del instituto emisor aclaró que el polémico Ipm no buscó realizar un análisis político de la aplicación de las medidas impulsadas por el Gobierno.

Rossana Costa, presidenta del Banco Central, dio por superado el impasse con La Moneda, luego que el último Informe de Política Monetaria del instituto emisor diera cuenta que políticas como el aumento del salario mínimo y la Ley de 40 Horas han tenido un efecto negativo en la generación de empleo.

Respecto al documento, Costa aclara que “es un análisis del impacto que tiene desde el punto de vista de la creación del empleo y de lo que significa para la proyección de la inflación a través del consumo. Aquí no hay una evaluación de política pública en las dimensiones de costo y beneficio de la política”.

En cuanto a la postura del presidente Gabriel Boric, que dio cuenta de “discrepancias” con el Banco Central, su titular es clara: “el presidente de la República siempre ha apoyado la autonomía del Banco Central”.

Sobre el presente del mercado laboral, Rossana Costa indicó a La Tercera que “lo que nosotros estamos viendo en el mercado laboral son señales mixtas. Por un lado, un aumento de remuneraciones importante, y por otro, una creación de empleo más débil. En conjunto están siendo capaces de sustentar la masa salarial para un ritmo de evolución del consumo como el que está en el informe. No calificamos más allá de eso”.

Consultada sobre si el próximo gobierno debe volver a incrementar el salario mínimo, la presidenta del Banco Central dejó en claro que “a nosotros no nos corresponde esa dimensión. El salario mínimo puede subir, pero se debe tener cuidado con lo que pase en el mercado laboral a cada momento y que venga acompañado de productividad. Aquí no hay un análisis de política pública, ni de decir esto tiene que pasar o no tiene que pasar. Simplemente estamos diciendo en el momento en que esto sucedió y lo que hemos visto en este periodo. Esa es la causalidad, esa es la dimensión que estamos viendo. Hay que buscar un equilibrio entre empleo y remuneraciones, y ese equilibrio le corresponde a otras autoridades”.