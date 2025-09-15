Ministro Grau asume que cifra de desempleo de 8,7% en Chile “es demasiado alta”

El secretario de Estado recordó que reducir el desempleo en Chile es una de las tareas prioritarias que le encargó el presidente Gabriel Boric.

El ministro de Hacienda, Nicolás Grau, abordó el tema del desempleo en Chile y, aunque sostuvo que los índices de inversión en el país muestran un incremento, reconoció que “el desempeño en términos de empleo no es el que nos gustaría”.

El secretario de Estado se refirió al tema en Londres, la capital del Reino Unido, en el marco del Chile Day, ocasión en la que recalcó que la creación de empleos es una prioridad para el presidente Gabriel Boric en la última etapa de su mandato.

“Tener una tasa de desempleo de alrededor de 8,7 por ciento es demasiado alta en nuestra opinión”, aseguró el titular de Hacienda, quien recordó que “cuando comencé en este nuevo cargo, el mensaje principal del presidente Boric fue que hay que mantener la responsabilidad fiscal, que es el objetivo principal, al mismo tiempo que se pone más esfuerzo en el desempleo“.

En la oportunidad, Nicolás Grau abordó también las críticas a la gestión económica del gobierno que realizó el ex presidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle y aseveró que “no es cierto que crecimos tanto por 30 años, sino solo por veintitantos. Y la diferencia es importante“.

Junto con plantear que “el problema fiscal comenzó al menos desde 2012”, el ministro de Hacienda sostuvo que “gastamos más porque pensábamos que el crecimiento potencial era mayor y que se iba a recuperar“.

Qué dijo la Sofofa sobre el tema del desempleo en Chile

Por su parte, la presidenta de la Sofofa, Rosario Navarro, también abordó el tema del desempleo en Chile y lo vinculó al crecimiento económico.

“Nuestro país ha crecido menos que el resto del mundo y la infraestructura es y seguirá siendo un factor para crear un ecosistema proinversión, reactivando el crecimiento, pero también generando empleo de calidad, que también es una demanda específica que enfrenta nuestro país“, manifestó.

En esa línea, Navarro recalcó que “Chile enfrenta un desafío de cómo asegurar un crecimiento sustentable en un contexto que está marcado por el realineamiento geopolítico y, obviamente, tecnologías disruptivas. Entonces necesitamos enfocarnos en eso, pero también necesitamos crecer”.