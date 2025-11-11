La reaparición de Mario Marcel: las señales de Jara, la economía no se cae y el impacto del medio ambiente

El que fuera encargado de las finanzas fiscales, se refirió al potencial de considerar a los recursos naturales como parte del análisis económico, aunque el encuentro las preguntas se volcaron a la política.

La mañana de este martes el salón de Icare estaba lleno. En El Golf 40 representantes de la industria encabezados por el presidente del círculo, Hölger Paulmann, organizaron el encuentro Capital natural, donde el speaker principal fue el ex-ministro de Hacienda, Mario Marcel.

El que fuera encargado de las finanzas fiscales, se refirió al potencial de considerar a los recursos naturales como parte del análisis económico, aunque a la salida del encuentro las preguntas se volcaron a la política.

“Chile no se cae a pedazos”

Marcel fue consultado respecto a las últimas cifras de inflación -que registró una variación de 0%- y del Imacec -que avanzó 3,2% a septiembre.

“Ese dato combinado con los datos de actividad que tuvimos con el Imacec de septiembre, con los datos de empleo del trimestre terminado en septiembre, los datos de remuneraciones que también son más recientes. Todo eso demuestra que Chile no se está cayendo a pedazos. Una cosa es que la retórica de las campañas se recurra a ese tipo de figuras”, comentó

Marcel también fue consultado por su apoyo a la candidata del oficialismo, Jeannette Jara, particularmente por cómo reaccionaba ante la posibilidad que renuncie o congele su militancia en el Partido Comunista (PC) si eventualmente llega a La Moneda.

“La candidata ha dado señales de independencia y de liderazgo que son importantes”, planteó Mario Marcel. El economista agregó que si bien “es una decisión que tiene que tomar ella, que se plantee es una señal para posicionarse por sobre los partidos”.

De todos modos, añadió, quien llegue a la casa de Gobierno como presidente los próximos cuatro años no tendrá asegurado el éxito de sus propuestas. “La gobernabilidad no depende solo de los partidos que constituyen un gobierno y eso es válido para quien quiera que gane la próxima elección. Sino que también es la capacidad para entenderse y para entenderse más allá de las propias coaliciones”, manifestó.

Marcel agregó que “eso ha sido un desafío desde el gobierno del presidente Piñera como lo ha sido durante este gobierno e incluso si un gobierno tiene mayoría parlamentaria también va a ser relevante. Porque en un gobierno que dura cuatro años para que las cosas duren en el tiempo se requiere más allá de lo que son las propias coaliciones”.

El cálculo del ingreso es una responsabilidad del ejecutivo. Una cosa es que el ejecutivo se haya abierto a intercambiar información con técnicos de la oposición y otra cosa es que la responsabilidad le corresponde al Ejecutivo.

Propuestas de los candidatos

En relación con las propuestas de los candidatos de la derecha conservadora en cuanto a profundos recortes fiscales, Mario Marcel manifestó que cree que las contradicciones surgen de las propuestas de rebajas de impuestos.

“Las rebajas de impuestos generan tanto déficit como los aumentos de gasto. Y, por lo menos, yo lo que le escuché a uno de los voceros de una de esas campañas, es que todas sus primeras medidas eran todas de bajada de impuestos. Entonces, no sé qué es lo que se espera del desempeño fiscal, no me dice el contexto. Por supuesto que una de las primeras decisiones que va a tener que tomar un próximo gobierno es fijar la trayectoria de su política fiscal con la que se mantenga el límite de 45% de la deuda pública.”, concluyó.

Capital de recursos naturales

El ex-ministro de Hacienda, impulsó la conformación del Comité de Capital Natural en 2023, cuando presidía el Banco Central.

Marcel explicó que “el concepto de Capital Natural se refiere a la manera en que se concibe y se gestiona la naturaleza como un tipo de capital comparable o un nivel conceptual equivalente al capital financiero, humano, el capital producido”.

El economista subrayó la importancia de medir estos activos y advirtió sobre la urgencia de una gestión más integral y colaborativa de los recursos naturales destacando que “gestionar el Capital Natural no significa abstenerse de intervenir, sino encontrar formas de reconocerlo como un determinante de la capacidad productiva y del bienestar humano, y al mismo tiempo, no consumirlo en el camino”.

El encuentro finalizó con un panel de conversación de expertos, donde Alejandra Vial, vicepresidenta de Sustentabilidad de AMSA, mencionó que “el 50% del PIB mundial depende de los recursos que nos da la naturaleza. Tenemos que ver cómo vamos a interactuar con el entorno donde generamos producción, tenemos que mirarlo. Esto nos permite tomar decisiones, potenciando lo que tenemos. Eso potencia nuestra competitividad en el mercado”.

Además, Felipe Escalona, CEO de Carbon Real, enfatizó en que “hay que hacer que la conservación y protección del ecosistema sea monetizado. El desafío es cómo genero valor y cómo los transmito a los diversos actores. Tenemos que pensar en el ecosistema como un modelo de negocio”.

Finalmente, Josefina Astaburuaga, Head of Impact de Montes Vines explicó que “el Capital Natural es un aliado estratégico de nuestro modelo. La base y origen de nuestros productos están considerados en nuestra matriz de riesgo. Desde nuestros inicios, nos hemos preocupado por la regeneración de nuestro entorno”.