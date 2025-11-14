Los argumentos de De Gregorio para proponer prohibir compras de más de un millón de pesos en efectivo

Además de reiterar su idea de retirar los billetes de $20 mil, el ex presidente del Banco Central también sostuvo que “debiese relajarse el secreto bancario”.

El ex presidente del Banco Central, José De Gregorio, propuso este viernes que se prohíba pagar en efectivo las compras que superen un millón de pesos, lo que se suma a su reciente idea de eliminar el billete de 20 mil pesos.

El actual decano de la Facultad de Ciencias y Negocios de la Universidad de Chile abordó el tema en una columna que publicó el diario El Mercurio, en la que entregó sus argumentos para justificar su propuesta.

En esa línea, De Gregorio planteó que “habría que prohibir todas las compras en efectivo por más de quinientos mil o un millón de pesos, las que por lo general se hacen con dinero mal habido o para evitar el pago de impuestos“.

De Gregorio y el uso de efectivo para grandes compras

Según manifestó, avanzar en un sistema de pagos digital y trazable “permitiría detectar estos delitos más fácilmente. No es posible que todos los pagos sean digitales, pero hay formas en las que esto se debe incentivar“.

“Por supuesto, hay casos especiales, por ejemplo, cuando se está en lugares remotos y sin conectividad. En dichas situaciones hay que establecer excepciones y alguna flexibilidad, pero eso no es razón para no avanzar decididamente”, argumentó a continuación.

De acuerdo con lo expresado por José De Gregorio, la evidencia “muestra que la mayoría del efectivo se retira de los cajeros automáticos, y es difícil pensar que esos retiros se usen para hacer” grandes compras.

Respecto de su propuesta de eliminar el billete de 20 mil pesos, indicó que “es el favorito para transacciones de alto valor relacionadas con evasión y lavado de dinero”.

“Es cierto que podría generar problemas particulares como, por ejemplo, complejizar el pago a temporeros inmigrantes en la agricultura, pues sería más complicado andar con el doble de billetes. Sin embargo, para estos casos existen alternativas digitales más seguras y trazables“, sostuvo sobre el tema.

Aunque admitió que las transferencias electrónicas también se emplean para evadir impuestos y lavar dinero, De Gregorio aseveró que “la ley contra la evasión, que obliga a los bancos a informar quiénes reciben más de 50 transferencias al mes o 100 en seis meses, ya está dando resultados y debería tener un positivo impacto en la reducción de la evasión de IVA. Su impacto sería mayor si además se limitan los pagos de alto valor en efectivo“.

A la vez, valoró positivamente los efectos del sistema de finanzas abiertas en la línea de facilitar la digitalización de los pagos, y dijo que respalda la idea en cuanto a que “debiese relajarse el secreto bancario“.