Secciones
Suscripción Revista D Papel Digital Newsletters
Dinero

Los argumentos de De Gregorio para proponer prohibir compras de más de un millón de pesos en efectivo

Además de reiterar su idea de retirar los billetes de $20 mil, el ex presidente del Banco Central también sostuvo que “debiese relajarse el secreto bancario”.

Foto del editor Juan Pablo Ernst
Juan Pablo Ernst

El ex presidente del Banco Central, José De Gregorio, propuso este viernes que se prohíba pagar en efectivo las compras que superen un millón de pesos, lo que se suma a su reciente idea de eliminar el billete de 20 mil pesos.

El actual decano de la Facultad de Ciencias y Negocios de la Universidad de Chile abordó el tema en una columna que publicó el diario El Mercurio, en la que entregó sus argumentos para justificar su propuesta.

En esa línea, De Gregorio planteó que “habría que prohibir todas las compras en efectivo por más de quinientos mil o un millón de pesos, las que por lo general se hacen con dinero mal habido o para evitar el pago de impuestos“.

De Gregorio y el uso de efectivo para grandes compras

Según manifestó, avanzar en un sistema de pagos digital y trazable “permitiría detectar estos delitos más fácilmente. No es posible que todos los pagos sean digitales, pero hay formas en las que esto se debe incentivar“.

“Por supuesto, hay casos especiales, por ejemplo, cuando se está en lugares remotos y sin conectividad. En dichas situaciones hay que establecer excepciones y alguna flexibilidad, pero eso no es razón para no avanzar decididamente”, argumentó a continuación.

De acuerdo con lo expresado por José De Gregorio, la evidencia “muestra que la mayoría del efectivo se retira de los cajeros automáticos, y es difícil pensar que esos retiros se usen para hacer” grandes compras.

Respecto de su propuesta de eliminar el billete de 20 mil pesos, indicó que “es el favorito para transacciones de alto valor relacionadas con evasión y lavado de dinero”.

“Es cierto que podría generar problemas particulares como, por ejemplo, complejizar el pago a temporeros inmigrantes en la agricultura, pues sería más complicado andar con el doble de billetes. Sin embargo, para estos casos existen alternativas digitales más seguras y trazables“, sostuvo sobre el tema.

Aunque admitió que las transferencias electrónicas también se emplean para evadir impuestos y lavar dinero, De Gregorio aseveró que “la ley contra la evasión, que obliga a los bancos a informar quiénes reciben más de 50 transferencias al mes o 100 en seis meses, ya está dando resultados y debería tener un positivo impacto en la reducción de la evasión de IVA. Su impacto sería mayor si además se limitan los pagos de alto valor en efectivo“.

A la vez, valoró positivamente los efectos del sistema de finanzas abiertas en la línea de facilitar la digitalización de los pagos, y dijo que respalda la idea en cuanto a que “debiese relajarse el secreto bancario“.

Notas relacionadas

Edición 15 de Revista D: las voces más claras en las horas más inciertas
Sociedad

Edición 15 de Revista D: las voces más claras en las horas más inciertas

Columnas, entrevistas, crónicas, ensayos. Con todas las armas del periodismo y la opinión, la edición 15 de Revista D (que sale el mismo día en que EL DÍNAMO cumple 15 años) viene a ofrecer una lúcida radiografía del Chile que vota este fin de semana, reuniendo voces que piensan el país en profundidad: Felipe Alessandri, Rafael Gumucio, Roberto Ampuero, Patricio Fernández, María José O’Shea, Leonidas Montes, Pablo Halpern, Anne Traub y Matías del Río, entre otros, tratan de guiarnos en un escenario incierto y, a estas alturas, emocionante.

Rodrigo León
La campaña imposible
Política

La campaña imposible

Cuando esta revista salió al ruedo, hace ya siete meses, la batalla presidencial parecía sentenciada a favor de Matthei y Tohá. Pero, como usted habrá notado, con el tiempo las cosas fueron cambiando. Mucho. Tras entrevistar y perfilar en su momento a los ocho candidatos, nuestro columnista analiza cómo se fueron convirtiendo y qué les fue pasando hasta llegar a la meta este fin de semana.

Rafael Gumucio
Zohran Mandami o la revancha del exilio
Opinión

Zohran Mandami o la revancha del exilio

Mamdani pasó su primera infancia en Uganda y Sudáfrica antes de que su familia se mudara a Manhattan en 1999. Se naturalizó estadounidense en 2018. Su segundo nombre, Kwame, honra a Kwame Nkrumah, quien condujo a Ghana a la independencia en 1957. Nkrumah creía que la verdadera liberación requería justicia económica mediante el socialismo. Esa visión redistributiva reaparece en el discurso de Mamdani.

Foto del Columnista Pablo Halpern Pablo Halpern
Chile, según Ampuero
Política

Chile, según Ampuero

Desde su “jardín de Epicuro” en Olmué, Roberto Ampuero medita sobre nuestro país, política internacional, Dios, las elecciones y la necesidad de un nuevo sueño nacional. Entre árboles generosos y en conversación pausada, el escritor que fue embajador y Canciller nos cuenta que hoy tiene en el silencio de la montaña muchas respuestas que no encontró en el ruido de la ciudad.

Isabel Ossa
Las riendas de la derecha
Opinión

Las riendas de la derecha

El 85% declara que irá a votar. La mayoría dice que lee noticias y conversa con amigos y familiares sobre política. Y aunque esta efervescencia es habitual en períodos electorales, en esta contienda es más intensa. Pareciera que hay mucho más en juego.

Foto del Columnista Leonidas Montes Leonidas Montes