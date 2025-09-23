Lavado de dinero y negocios fraudulentos: la trama narco en la que estaría involucrado el ex director del Servicio de Salud de Concepción

Víctor Valenzuela fue desvinculado luego de que se iniciara un sumario interno para determinar su rol y vínculo con el asesor de un narco apodado como El Palta.

El Ministerio de Salud comunicó la decisión de remover a Víctor Valenzuela del cargo de director del Servicio de Salud de Concepción, por presuntos vínculos con el narcotráfico.

Según un reportaje de BioBioChile, habría tenido conversaciones con el asesor de un narco identificado como Jorge Espinoza Zapata, conocido bajo el apodo de El Palta.

La historia se remonta al año 2023, cuando Espinoza necesitaba lavar las millonarias ganancias que le dejaba la venta de cocaína, pasta base, marihuana y tussi. Para ello recurrió al empresario Damián Gaete a quien le encargó “la inversión de dineros ilícitos en un negocio inmobiliario con el Gobierno Regional del Bío Bío”.

Es aquí donde aparece Valenzuela. Ese mismo año, le habría enviado al asesor del narco un pantallazo con información privilegiada desde un sistema que sería de Contraloría. Sin embargo, el acusado aseguró que dicho documento es de acceso público.

Las conversaciones entre ambos, según consigna el artículo en cuestión, apunta a que sería parte de un esquema para lavar dinero a través de la adquisición de terrenos. Estos serían, posteriormente, revendidos, en este caso, a la Gobernación Regional del Biobío.

Con la información que le habría entregado el ahora ex director del Servicio de Salud de Concepción a Gaete, le habría facilitado la realización de estos negocios fraudulentos.

La defensa del ex director del Servicio de Salud de Concepción

Víctor Valenzuela, a través de una declaración pública se defendió. “Como funcionario público no he tenido participación alguna en la aprobación o gestiones administrativas de este hecho, toda vez que esos actos son mérito solo del Consejo Regional del Bío Bío”, dijo.

Si bien reconoció el contacto con Gaete en medio del negocio inmobiliario, descartó la entrega de información privilegiada. De hecho, precisó que la información que le envió “se encuentra en la página de Contraloría General de la República, disponible para toda la ciudadanía, pero que no siempre es conocida o utilizada por la comunidad en general”.

“No tengo ninguna relación o vínculo con el investigado, solo respondí a un tema de interés para las familias en busca de solución habitacional. Cualquier otro interés de esta persona, es completamente desconocido por mí“, añadió.

Desde la Subsecretaría de Redes Asistenciales indicaron que “la suspensión de un funcionario investigado es una atribución de quien oficia como fiscal, generalmente asociada a la gravedad de los hechos que se investigan. Esto no confirma ni descarta la o las eventuales faltas administrativas investigadas”.

“Los sumarios son procesos que tienen la estricta obligación legal de reserva hasta su término, por lo que no es posible referirse más profundamente al tema“, agregaron.