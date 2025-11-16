La deuda económica: candidatos deberán ajustar propuestas de cara a la segunda vuelta

En cuanto a las expectativas sobre quien llegue a La Moneda en marzo de 2026, los analistas de mercado sostienen que la reacción económica dependerá de la correlación de fuerzas que se conforme en el Congreso.

El bajo crecimiento económico se instaló como uno de los ejes centrales de la campaña presidencial. Sin embargo, de cara a la segunda vuelta, expertos coinciden en que ambos candidatos tendrán que acotar sus posiciones y precisar sus propuestas económicas.

Aunque existe consenso transversal en que Chile debe retomar un ritmo cercano al 4% y que buena parte de las medidas apunta a destrabar la permisología y facilitar las inversiones, especialistas advierten que los aspirantes quedan al debe en presentar iniciativas más concretas para el corto plazo, considerando que aumentar el PIB tomará tiempo.

“El crecimiento económico tiene poco que ver en el corto plazo con las políticas del Ejecutivo. El desafío del próximo gobierno —y del Estado en general— no pasa por el crecimiento inmediato, que ya está prácticamente definido, con un crecimiento tendencial estimado entre 2% y 2,5% para los próximos años”, explica a EL DÍNAMO el economista de la Universidad Alberto Hurtado, Felipe Salce.

Salce añade que la discusión clave será cómo aumentar esa cifra de manera sostenible, lo que depende de avances en productividad, inversión y desarrollo. “Solo así se podría volver a ritmos similares a los de la década de los 90”, afirma.

El investigador del Programa Política y Sociedad Civil de Libertad y Desarrollo (LyD), Jorge Ramírez, señala a EL DÍNAMO que la agenda económica “pesará harto, sobre todo en el universo de electores ‘obligados’, es decir, quienes no votaban bajo el sistema voluntario, pero ahora sí deben hacerlo. Los estudios muestran que la seguridad y la economía son los principales determinantes de su voto”.

Mirada de los mercados

En cuanto a las expectativas sobre quien llegue a La Moneda en marzo de 2026, los analistas de mercado sostienen que la reacción económica dependerá, en buena parte, de la correlación de fuerzas que finalmente se conforme en el Congreso.

“La necesidad de consenso político se vuelve crucial. Si bien se anticipa un triunfo de la oposición en la presidencia y el Congreso, las dificultades para alcanzar acuerdos rápidos en un parlamento fragmentado podrían complicar la implementación de políticas clave para recuperar el crecimiento”, señaló Bice en un informe.

Por su parte, LarrainVial sostuvo que “un Senado empatado podría generar incentivos para que el Ejecutivo y la coalición de centroizquierda, el PC y el FA busquen consensos, lo que abriría espacio para políticas de mayor estabilidad”.

Mirada internacional: la economía al centro

La prensa internacional también destacó el giro económico en disputa. En su análisis previo a los resultados, The New York Times afirmó que la segunda vuelta representaría “una pelea sobre la persistencia de un modelo económico”. El medio destacó que “Jara y sus oponentes de derecha ofrecen visiones radicalmente distintas para un país que durante mucho tiempo se ha considerado un caso de éxito del neoliberalismo, con desregulaciones y privatizaciones extendidas”.

En tanto, Bloomberg Línea recogió opiniones de analistas que subrayaron que “independiente de quién gane la primera vuelta —o pase al balotaje—, Chile enfrenta desafíos relevantes en crecimiento, productividad, empleo, desigualdad y gasto fiscal”.