La presión y las razones de diputados UDI para solicitar que se elimine feriado irrenunciable del 14 de diciembre

Los parlamentarios apuntan a efectos económicos del feriado por elecciones, teniendo en cuenta la cercanía de la Navidad.

La bancada de diputados UDI solicitó al Gobierno de Gabriel Boric aplicar discusión inmediata al proyecto de ley que busca eliminar el feriado irrenunciable del próximo domingo 14 de diciembre, fecha en la que se llevará a cabo la segunda vuelta presidencial.

De acuerdo a los parlamentarios Felipe Donoso y Flor Weisse, mantener la restricción afectaría directamente al comercio en una fecha clave, considerando que está solo a días de la Navidad.

“El domingo previo a Navidad son las elecciones y, por lo tanto, será un feriado irrenunciable. Las personas no podrán hacer las compras que normalmente hacen durante ese fin de semana, afectando de manera directa a quienes solo disponen de esos días para organizarse y preparar las celebraciones”, expusieron.

A lo que agregaron: “Este feriado ya no tiene objeto. Las personas votan cerca de sus hogares, tienen tiempo legal para desplazarse e ir a votar, y aun así se les impide realizar compras esenciales en un fin de semana tan relevante como el previo a Navidad”.

Siguiendo en esa línea, los diputados enfatizaron que la responsabilidad de corregir esta situación está en manos del Ejecutivo: “No podemos generar problemas a las personas por las elecciones. El Gobierno tiene que poner discusión inmediata al proyecto que elimina el feriado irrenunciable“.

Para cerrar, Felipe Donoso y Flor Weisse afirmaron que la UDI seguirá insistiendo en que el proyecto se tramite con urgencia.