Quién es Kevin Cowan, el candidato del Gobierno para asumir como consejero del Banco Central

El presidente Gabriel Boric propuso a Kevin Cowan como nuevo consejero del Banco Central para reemplazar a la actual vicepresidenta, Stephany Griffith-Jones, de acuerdo con lo confirmado este martes por el Ministerio de Hacienda.

De acuerdo con lo previsto, Griffith-Jones dejará su cargo, tras concluir su período como consejera del ente emiosor el próximo 24 de diciembre de 2025.

“Quisiera agradecer al presidente de la República y al ministro de Hacienda, Nicolás Grau, por la confianza depositada en mí para este nombramiento“, manifestó el economista al abordar la decisión del mandatario.

En esa línea, añadió que “es para mí un gran honor ser nominado para un puesto de tanta relevancia para el funcionamiento de nuestra economía y sistema financiero como es el de consejero del Banco Central“.

Por su parte, el ministro de Hacienda, Nicolás Grau, dijo que el economista posee “una trayectoria destacada y un profundo conocimiento del Banco Central y sus diversas tareas“.

Tras presentar la candidatura de Cowan, ahora el presidente Boric enviará un oficial al presidente del Senado, Manuel José Ossandón, para solicitar el respectivo acuerdo. De concretarse, Cowan deberá asistir a la Comisión de Hacienda del Senado donde deberá exponer sus ideas, tras lo cual lo cual la sala votará su incorporación a la sala.

Kevin Cowan, el candidato para consejero del Banco Central

Kevin Cowan nació en Santiago en 1970 y es Ingeniero Comercial con mención en Economía de la Pontificia Universidad Católica de Chile, y en la actualidad se desempeña como profesor de la Escuela de Negocios de la Universidad Adolfo Ibáñez.

Desde 2007 y hasta 2014 trabajó como gerente de la División de Política Financiera del Banco Central y, luego, entre 2014 y 2017 lo hizo como director Ejecutivo por Chile y Ecuador en el Banco Interamericano de Desarrollo.

Posteriormente, entre 2017 y 2023 Cowan se desempeñó como comisionado y vicepresidente de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF).

Además de su labor como académico de la UAI, durante este año Kevin Cowan también cumplió labores como presidente del Comité Financiero que asesora al Ministerio de Hacienda en la política de inversión de los Fondos Soberanos.