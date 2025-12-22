Presidenta del Banco Central se reúne con Kast y Jorge Quiroz: destaca “valoración” por la institución

Costa puntualizó que la reunión tuvo un carácter protocolar y solo se analizaron aspectos generales de coordinación.

Rosanna Costa, presidenta del Banco Central, y los consejeros de la institución se reunieron en la llamada Moneda Chica, con el presidente electo José Antonio Kast y su asesor económico, Jorge Quiroz.

Según Costa, la cita estuvo marcada por el debate de la situación macroeconómica del país, además de entregarle los últimos informes en la materia del Banco Central.

“Fue una muy buena reunión. Una reunión de carácter protocolar en que el presidente manifestó la valoración muy grande que tiene en la institucionalidad, dentro de este concepto, la institucionalidad del Banco Central, es algo que valora profundamente”, precisó Rosanna Costa.

Costa puntualizó que la reunión tuvo un carácter protocolar y solo se analizaron aspectos generales de coordinación.

Consultada sobre la propuesta de recorte fiscal de USD 6.000 millones en un periodo de 18 meses, la presidenta del Banco Central planteó que “esa es una materia que tiene que definir el próximo ministro de Hacienda. El presidente electo va a dar las instrucciones y van a definir cuál es su calendario. Esa es una materia que no está en el terreno nuestro hoy día”.

“Cuando sepamos el contenido, vamos a evaluar y vamos a incorporarlo en nuestra proyección”, sentenció.