Banco Central baja la tasa de interés y alcanza el mínimo desde enero de 2022

De esta forma, la tasa se ha reducido en 675 puntos base, desde que a fines de 2022 alcanzó su peak de 11,25%.

El consejo del Banco Central (BC) decidió bajar la Tasa de Política Monetaria (TPM) en 25 puntos base y la situó en un 4,5%, la más baja desde enero del 2022, cuando alcanzó 4%.

Así lo resolvió por la unanimidad de sus miembros y, de esta forma, la tasa se ha reducido en 675 puntos base, desde que a fines de 2022 alcanzó su peak de 11,25%.

El ente emisor afirmó que el panorama “muestra un impulso externo algo mayor para la economía chilena“, a la vez que continúan mejorando las condiciones financieras globales, según sostuvo en un comunicado.

Además, el Banco Central valoró que “la inflación se ha reducido más rápido que lo proyectado en septiembre, en un entorno económico local y global algo mejor que lo esperado“.

También anticipó que la inflación llegaría a la meta del 3% “en el primer trimestre de 2026”, una meta que en septiembre pasado había proyectado para el tercer trimestre del próximo año.

Respecto de los próximos movimientos de la TPM, el consejo del Banco Central dijo en el comunicado que los evaluará “considerando la evolución del escenario macroeconómico y sus implicancias para la convergencia inflacionaria“.

Qué dijo el Banco Central de la actividad económica

En cuanto a la actividad económica, el ente emisor detalló que “ha estado en línea con lo previsto, con una inversión que ha sido más dinámica”.

“En el tercer trimestre, el crecimiento del PIB no minero se ubicó en línea con lo esperado, destacando el desempeño de los servicios y, en menor medida, del comercio“, puntualizó.

Añadió que “en cuanto al gasto interno, la inversión en maquinaria y equipos volvió a expandirse por sobre lo previsto, mientras el consumo privado se comportó en línea con lo esperado”.

Sobre el mercado laboral, el Banco Central indicó que “muestra mejoras, aunque persisten desafíos relevantes. La tasa de desocupación ha bajado en los últimos meses, pero la creación de empleo todavía es acotada“.

“El panorama global muestra un impulso externo algo mayor para la economía chilena“, puntualizó el reporte del BC.