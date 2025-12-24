No hay recursos: alertan que faltan USD 1.150 millones para financiar reajuste del sector público

El proyecto estaría desfinanciado en cerca de US$1.150 millones que no están considerados en el Presupuesto 2026.

El reajuste para el sector público el próximo año no contaría con los recursos necesarios, de acuerdo con el estudio realizado por la Universidad San Sebastián (USS).

Según el informe elaborado por el Centro de Políticas Públicas de la Facultad de Economía, Negocios y Gobierno de dicha casa de estudios, el proyecto estaría desfinanciado en cerca de US$1.150 millones que no están considerados en el Presupuesto 2026.

Al explicar esta situación, el reporte apuntó que, a diferencia de años previos, la Ley de Presupuestos 2026 no consideró la variación del IPC en los salarios.

Detalló a la vez que solamente incluyó financiamiento por cerca de US$950 millones en el Tesoro Público con el propósito de solventar “el mayor gasto que signifique el acuerdo con la Mesa”, algo que alertó, entre otros, el diputado Frank Sauerbaum (RN).

El cálculo de la USS sobre el reajuste del sector público

El head of research de XTB Latam, Ignacio Mieres, alertó que en caso de que se confirme que no se dispone de los recursos, no solo afectaría el déficit estructural —que ya se ha incumplido 3 veces—, sino que incrementaría el nivel de deuda al tener que acceder a un presupuesto adicional.

El estudio realizado por la Universidad San Sebastián hizo el cálculo tomando en consideración, además del reajuste al sector público, los bonos y asignaciones de 2024 y 2025. Pese a ello, “no da”, detalló el informe.

Apuntó, a la vez, que cualquier eventual diferencia se financiaría con “holguras” de personal asociadas a la demora en la instalación de la nueva administración que asumirá en marzo del próximo año.