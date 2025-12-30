$45 mil bastan para un embargo: el riesgo real de no pagar las deudas “pequeñas”

En deudas con cooperativas, tarjetas de multitiendas y créditos Fogare se solicitaron embargos por deudas menores al millón de pesos.

A propósito de redes sociales, asesorías en línea y consejos de cercanos, se ha instalado la idea de que ciertos niveles de deudas no tendrían mayores consecuencias si no se pagan, más allá del temido informe comercial (Dicom).

Sin embargo, un estudio realizado por abogados especialistas en cobranza desmiente esa percepción. Se trata de una revisión de Defensa Deudores, en la que se analizaron causas con órdenes de embargo por deudas de hasta $5 millones, identificando múltiples casos en que se concretaron embargos de bienes por obligaciones incluso inferiores a ese umbral.

“Analizamos 149.443 causas asociadas a órdenes de embargo, de las cuales 82.639 (55,3%) correspondieron a deudas menores a $5 millones”, detallan desde la firma a EL DÍNAMO.

Del total de la muestra, en 22.573 casos (27,3%) se solicitó el remate de bienes para el pago de deudas inferiores a los $5 millones.

Casos emblemáticos

Uno de los casos corresponde a una gestión de cobro judicial de la cooperativa Oriencoop. El demandado, con una deuda de $3.071.005, fue requerido con un embargo de bienes raíces para cubrir el saldo.

Otro ejemplo involucra a BancoEstado, entidad que concentra el mayor porcentaje de demandas por deudas menores a $5 millones. En una de las causas analizadas, se solicitó el embargo de un vehículo por un saldo en mora de $2,7 millones.

Según los especialistas, estos antecedentes “demuestran que los acreedores sí ejercen acciones legales incluso en deudas pequeñas”. De hecho, uno de los casos que más llamó la atención fue una demanda del banco estatal en la que se solicitó el embargo de una camioneta por una deuda de apenas $45 mil.

Asimismo, BancoEstado demandó a otro deudor y logró el embargo y posterior remate de un bien raíz por una deuda de $436 mil correspondiente a un crédito Fogape, instrumento orientado a pequeñas y medianas empresas.

En el caso de las multitiendas, también se identificaron remates por montos inferiores al millón de pesos. CMR Falabella solicitó el remate de un vehículo por una deuda de $845 mil, mientras que Cencosud cursó el embargo de bienes del hogar -como un sillón, un televisor, una freidora de aire y un microondas- por una mora judicial de $706 mil.

Conclusiones del estudio

Entre los principales hallazgos, el informe concluye que:

Aproximadamente una de cada cuatro causas termina en un embargo efectivo, lo que desmiente la percepción de que los montos bajos no generan acciones judiciales.

Contrario a la creencia de que en deudas pequeñas no se embargan bienes inmuebles, los resultados muestran que este tipo de medidas sí se materializa.

Esto refleja que, incluso en deudas inferiores a $5 millones, los acreedores consideran que el costo-beneficio del proceso legal es positivo cuando existe un bien claramente embargable.

Revisa aquí algunos de los casos mencionados: