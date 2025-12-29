Dominga: Fiscalía abre investigación por pagos de Andes Iron a involucrados en trama bielorrusa

La medida se concretó tras la solicitud realizada por los diputados PS Daniel Manouchehri y Daniella Cicardini.

La Fiscalía Nacional abrió oficialmente una investigación contra Andes Iron, dueños del proyecto minero Dominga, por eventuales delitos de soborno, cohecho y tráfico de influencias, entre otros.

Esto, tras la solicitud que realizaron en su momento los diputados PS Daniel Manouchehri y Daniella Cicardini.

Según precisó radio Biobío, los antecedentes entregados por los legisladores fueron remitidos a la Fiscalía Regional de Los Lagos.

Daniel Manouchehri y Daniella Cicardini acusaron a Andes Iron, dueña de Dominga, de pagar más de $250 millones a Eduardo Lagos y Mario Vargas, en prisión preventiva por la trama bielorrusa del Caso Audios.

El medio Reportea detalló que estos pagos se concretaron entre marzo y diciembre de 2023, a pesar de que ninguno de estos abogados era representante de la empresa en su disputa judicial por el proyecto minero.

Los dineros se entregaron en medio de la revisión del Primer Tribunal Ambiental de Antofagasta, que aprobó Dominga, lo que se replicó en la Corte Suprema.

Ante esto, desde Andes Iron indicaron que estos montos corresponden a “la elaboración de análisis jurídicos y evaluaciones de contexto legal“.

Así, recalcaron que “en ningún caso contempló labores de representación judicial, ni gestiones de lobby, influencias indebidas o actuaciones de cualquier otra naturaleza distinta a las expresamente pactadas”.