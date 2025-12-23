Ministerio de Energía publica resolución para devolución de cobros en exceso por error de Transelec

“Con la publicación de esta resolución, las familias del país, de Arica a Los Lagos recibirán la restitución de los cobros erróneos, de manera automática, en sus cuentas de luz a partir del mes de enero de 2026”, recalcó Alvaro García.

El Ministerio de Energía informó la publicación en el Diario Oficial de la resolución que establece, a partir del 1 de enero de 2026, la devolución de cobros en exceso por parte de la empresa Transelec tras la detección de un error en la valorización de sus activos.

Alvaro García, biministro de Energía, de Economía, Fomento y Turismo, destacó que con esta medida se concreta la intención de las autoridades de restituir los montos mal cobrados en las tarifas a los usuarios.

“Con la publicación en el Diario Oficial se concreta el compromiso asumido por el Gobierno en cuanto a que se devolverán los montos cobrados en exceso en vista del error admitido por la empresa transmisora. Con la publicación de esta resolución, las familias del país, de Arica a Los Lagos recibirán la restitución de los cobros erróneos, de manera automática, en sus cuentas de luz a partir del mes de enero de 2026”, recalcó García.

En octubre del año pasado, la Comisión Nacional de Energía (CNE) fue informada por Transelec de un sobre dimensionamiento de sus activos, abriendo un proceso de investigación, además de solicitar al Coordinador Eléctrico Nacional una auditoría.

Si bien la primera licitación lanzada en junio se declaró desierta en septiembre de este año, en noviembre se concretó un nuevo llamado, al cual llegaron varias interesadas. Alvaro García apuntó que si la auditoría concluyese que corresponde devolver más recursos a los clientes, Transelec tendrá que restituir esos recursos adicionales.

Con posterioridad, se conoció que varias empresas de transmisión no contaban con suficiente información de respaldo de sus estimaciones de activos. Por lo mismo, la autoridad solicitó a las empresas que aporten los antecedentes faltantes y se instruyó al Coordinador Eléctrico que inicie auditorías similares a las que realizará para Transelec.