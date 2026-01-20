Gabinete centrado en lo técnico, poca presencia política y un caído antes de asumir: radiografía al primer equipo de ministros de Kast

La inesperada salida de Santiago Montt, quien incluso había anunciado junto a Los Andes Copper que sería ministro de Minería, marcó la ceremonia liderada por el presidente electo.

La Oficina del Presidente Electo (OPE), en la comuna de Las Condes, fue el escenario escogido por José Antonio Kast para presentar en sociedad a su primer equipo de ministros, de cara al inicio de su administración el próximo 11 de marzo.

Sin embargo, la jornada no fue tranquila para el equipo del líder de Republicanos, ya que minutos antes de la ceremonia, que comenzó a las 21:30 horas, el flamante gabinete sufría su primera baja: la caída de Santiago Montt de Minería.

Esto, luego que Los Andes Copper, empresa de la cual Montt era CEO, y el propio abogado habían lanzado sendas declaraciones para anunciar su aterrizaje en el equipo ministerial.

“Los Andes Copper Ltd. informa que Santiago Montt ha sido nombrado Ministro de Minería del gobierno entrante del Presidente José Antonio Kast y ha presentado su renuncia al cargo de Director Ejecutivo (CEO) de la Compañía. El señor Montt permanecerá en la Compañía para apoyar una transición ordenada hasta el 19 de febrero de 2026. Antony Amberg, Geólogo Jefe de Los Andes, ha sido designado CEO interino, y el Directorio ha iniciado la búsqueda de un nuevo Director Ejecutivo”, indicó la firma en un comunicado.

Por su parte, Montt expresó que “me siento honrado de haber sido convocado para servir a mi país como Ministro de Minería en el gobierno entrante del presidente José Antonio Kast”.

Esta situación terminó por sentenciar la presencia del CEO en el gabinete, lo que hizo que la cartera de Minería recayera en Diego Mas, quien además estará a cargo de Economía, Fomento y Turismo, como biministro.

El Gabinete “más independiente” y uno de los más longevos

Pero el Gabinete del presidente electo José Antonio Kast presenta una serie de particularidades a la hora de destacar, ya que es con mayor integrantes independientes desde la vuelta a la democracia: 16 miembros sin afiliación política, contra solo siete militantes de partidos.

Junto con ello, es el equipo de ministros con mayor número de mujeres en un gobierno de derecha con 11, y es el segundo más longevo con 54 años de promedio, solo superado por Piñera 1 con 55 años.

Entre sus miembros destacan nombres conocidos y con pasos por La Moneda, como el ex diputado, senador y ministro Claudio Alvarado, quien ahora liderará Interior; Jaime Campos (Radical) en Agricultura; Ximena Rincón (Demócratas) en Energía; y Catalina Parot (IND), que vuelve a Bienes Nacionales. A ellos se suman José García Ruminot (RN) y Francisco Undurraga (Evópoli), venidos del Congreso.

A esto se suma su peso eminentemente técnico, con representantes como Francisco Pérez Mackenna en Relaciones Exteriores, Fernando Barros en Defensa, y María Paz Arzola en Educación, entre otros.

En su presentación, José Antonio Kast recalcó que “Chile necesita sentido común, sentido de urgencia y sobre todo de unidad nacional. Estamos convocados todos en algo que va mucho más allá de las disputas políticas y hoy presento a las personas que a partir del 11 de marzo asumirán la responsabilidad de conducirlos distintos ministerios de la República. Este gabinete no nace de cuotas, ni de cálculos ni tampoco de presiones. Nace de la convicción profunda y de una vocación común, poner a Chile siempre delante”.

En esta línea, anticipó las eventuales críticas por los miembros escogidos para acompañarlo en La Moneda a partir del 11 de marzo y salió en su defensa.

“Le quiero dar las gracias a aquellos que los cuidaron, a aquellos que hoy día los sostienen y los van a sostener porque no va a ser fácil. Ya estoy viendo algunos titulares, algunas críticas, tantas cosas que pueden llegar a decir, pero nosotros estamos preocupados de otra cosa. Estamos preocupados de Chile y en esa preocupación le pedimos a los que hoy día nos acompañan que se cuadren al lado de cada una de las personas que están acá, porque van a ser todos muy importantes para lo que viene”.