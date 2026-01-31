Magdalena Piñera recuerda legado de su padre a dos años de su muerte: “Creía en la libertad con solidaridad”

Magdalena Piñera Morel, hija mayor del ex presidente Sebastián Piñera, recordó el legado de su padre a casi dos años de su muerte, abordando su legado político y humano. La mujer de 51 años definió al fallecido mandatario como un “un estadista que siempre puso a Chile por delante” y destacó, además, la relación que mantuvieron con el actual jefe de Estado, Gabriel Boric.

En entrevista con Revista Sábado, Piñera Morel planteó que el ex presidente sostuvo una visión que no siempre calzó con los márgenes tradicionales de su sector político, lo que lo llevó a ser un “extranjero en la derecha“.

Según relató, Sebastián Piñera creía en una sociedad “basada en justicia social, en libertad”, idea que quedó plasmada en textos escritos por él durante la década de 1980. En ellos abordaba “cómo generar oportunidades para que todos puedan desarrollar sus proyectos de vida, de acuerdo a sus talentos e intereses, pero siempre con una sociedad de seguridad (…) Él hizo la primera línea de la pobreza en Latinoamérica”.

Esa concepción, sostuvo, lo convirtió en una figura incómoda dentro de la derecha tradicional. “Tenía esa cosa más liberal. Él creía en la libertad, la libertad con solidaridad, y creía que nosotros no somos personas únicas en el mundo, sino que convivimos en sociedad. Entonces ahí había una mezcla de principios que estaban en los dos lados”, explicó.

Magdalena Piñera aseguró que esa combinación fue clave para su liderazgo y para que se convirtiera en “el primer presidente de centroderecha desde la recuperación de la democracia”.

En ese contexto, advirtió sobre los riesgos de la falta de diálogo político: “Creo que si Chile Vamos se queda, o cualquiera, en su reducto, y no es capaz de moverse, de sentarse en una mesa a persuadir, dejarse persuadir, llegar a acuerdos, ceder, ampliar, no va a poder avanzar”.

Magdalena Piñera sobre la relación de su padre y el presidente Boric: “hoy admira a mi papá a pesar de las diferencias”

Respecto del presidente Gabriel Boric, destacó la cercanía que mantuvo con su padre, pese a sus diferencias. “Habló muchas veces con el presidente Boric, muchas, en privado”, afirmó. A su juicio, el actual mandatario “es una persona que hoy día admira, a pesar de las diferencias legítimas, a mi papá“, al reconocer que “fue un estadista que siempre puso a Chile por delante”.

Finalmente, Magdalena Piñera evaluó de forma matizada la actual administración, señalando que, aunque existen áreas “muy malas”, también ha habido avances, especialmente en Educación, Cultura, Medio Ambiente y Relaciones Exteriores. “No creo que Chile sea un país que se cae a pedazos“, reflexionó.

Con todo, criticó duramente el desempeño en Vivienda, calificando como “impresentable” la reconstrucción de solo 12 casas en dos años, y concluyó que, pese a los problemas de seguridad, “Chile es un mejor país de lo que mucha gente cree”.