La indicación que postergó para marzo el despacho del proyecto que autoriza monumento de Piñera

El proyecto se financiará por la vía de colectas públicas, donaciones y otros aportes privados.

La Comisión de Gobierno Interior de la Cámara de Diputados aprobó este martes, por 7 votos a favor, 3 en contra y 2 abstenciones, el proyecto que autoriza la construcción de un monumento en memoria del ex presidente Sebastián Piñera.

A la vez, la instancia respaldó la indicación que presentó el diputado Juan Fuenzalida (UDI), según la cual se emplazará en la Plaza de la Ciudadanía y no en la Plaza de la Constitución, como establecía el proyecto original. Gracias a esto, y como aún queda por revisar parte de la iniciativa, su despacho quedó para marzo, después del receso legislativo.

A favor de la iniciativa votaron los diputados Miguel Ángel Becker (RN), Fernando Bórquez (UDI), José Carlos Meza (Republicanos), Jorge Saffirio (Demócratas), Bernardo Berger (IND), Juan Fuenzalida (UDI) y Rubén Oyarzo (PR), mientras que en contra se pronunciaron Matías Ramírez (PC), Claudia Mix (FA) y Carolina Tello (FA), a la vez que se abstuvieron Cosme Mellado (PR) y Camila Musante (IND).

Cómo se financiará el monumento a Sebastián Piñera

Aunque la comisión aprobó el proyecto, quedó pendiente una indicación que los legisladores revisarán después de que regresen del receso parlamentario de febrero.

Respecto de la misma iniciativa, la semana pasada el Senado aprobó por amplia mayoría la iniciativa, la que establece un financiamiento por la vía de colectas públicas, donaciones y otros aportes privados.

Al promover la construcción del homenaje al ex presidente Sebastián Piñera su impulsor, el senador y próximo ministro Segpres, José García Ruminot, valoró que “él fue dos veces presidente de Chile y creemos firmemente que tiene todos los méritos para tener su monumento“, según dijo cuando presentó la idea.