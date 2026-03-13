Encuesta Cadem: 47% cree que Kast recibió un peor país que hace cuatro años

A pesar de este escenario, un 56% cree que a Chile le irá “muy bien o bien” con la administración que comenzó su gestión este miércoles.

Cadem lanzó una nueva edición de su encuesta Plaza Pública, la primera tras el cambio de mando donde José Antonio Kast asumió como el nuevo Presidente.

En el estudio se abordaron los desafíos que tendrá el mandatario, sus promesas y sus atributos. Pero también el escenario que se vive actualmente. Un 47% de quienes se sometieron al estudio aseguraron que recibió un país en un peor estado que hace cuatro años, mientras que un 35% cree que está mejor.

Aún así, un 56% aseguró que con la llegada del nuevo gobierno a Chile le irá “muy bien o bien”. En tanto, un 54% cree que la principal promesa que debe cumplir el mandatario es el cierre de la frontera para terminar con la inmigración ilegal.

Mucho más atrás con 22% está el crecimiento de la economía y la creación de empleos. Con un 21% se ubicó la completa auditoría al Estado y el ajuste fiscal para reducir en seis mil millones de dólares el gasto público.

Dentro de los principales atributos que se destacaron de José Antonio Kast, según esta edición de la encuesta Cadem está su autoridad y liderazgo (62%); que es sólido, contundente y comunica bien (52%); puede solucionar problemas (49%); puede gestionar una crisis (47%).