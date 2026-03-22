Ministro De Grange aborda modificaciones al MEPCO y descarta recortar flota de buses en RM

El ministro de Transportes, Louis de Grange, se refirió a la idea de realizar ajustes al Mecanismo de Estabilización del Precio de los Combustibles (MEPCO) producto del alza en los combustibles que se proyecta en el marco del conflicto en Medio Oriente y también abordó la polémica que surgió al deslizar un posible recorte a la flota de buses RED.

En diálogo con Estado Nacional de TVN, el ministro comenzó diciendo que “es importante entender qué es lo que significa MEPCO, que es el Mecanismo de Estabilización del Precios de los Combustibles, y que dos décadas atrás tenía otro nombre, es decir, siempre los países, en general las economías, disponen de estos mecanismos de estabilización de precios básicamente para hacer frente a las variaciones disruptivas de los precios internacionales”.

A lo que añadió: “Y hoy estamos en una crisis bélica. La guerra. Y esto finalmente genera una alza significativa del precio del petróleo, pero también ocurrió el año 2022 con la pandemia, y también, por ejemplo, el año 2010, post crisis subprime, hubo una alza incluso mayor que la que estamos viendo hoy en día”.

“El foco del Gobierno está en proteger a personas con mayores necesidades”

En este escenario, el titular de Transportes sostuvo que “los gobiernos dentro de todas sus posibilidades logran diseñar mecanismos para mitigar, para paliar esto. Cierta proporción la absorbe el Estado, otra proporción la absorben cierto modos de transporte, por decirlo de alguna forma, ciertos sectores industriales, pero por supuesto, el foco del actual Gobierno está en proteger aquellas personas con mayores necesidades”.

A modo de ejemplo, de Grange puso sobre la mesa el tema de la parafina, “que tiene un impacto directo sobre aquellos hogares con menores ingresos. El transporte de carga, también es un tema que es relevante, no por el transporte en sí, sino (…) por quienes consumen los productos. Finalmente, lo importante es el consumidor final, sobre todo aquellas familias en sectores más periféricos, más aislados, donde el transporte tiene un mayor impacto en el precio final”.

Considerando lo anterior, la autoridad expresó que “el mecanismo existe y yo creo que el desafío es de qué forma hacer los ajustes en las perillas para proteger aquellas familias que, por ejemplo, dependen más de la parafina”.

Ministro Louis de Grange descarta realizar recortes a la flota de buses RED en la RM

Por otro lado, el titular de Transportes aseguró que “no vamos a tocar ningún recorrido, no vamos a sacar buses que están circulando realmente“.

“La oferta no va a cambiar: lo que se está haciendo es reducir la cantidad de buses estacionados, reducir esos buses que son mucho más caros para el sistema y que ofrecen un peor servicio”, agregó, descartando reducir la flota para optimizar costos.

Para cerrar, de Grange habló sobre espaciar la renovación de vehículos por los que ya están estacionados, “aprovechando ese activo que ya financió el Estado de Chile con subsidios”.