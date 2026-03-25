Ante alza de bencinas: estos son los autos más rendidores que se venden en Chile

Un conductor que recorre 1.000 km al mes podría ahorrar hasta $35 mil mensuales ($420 mil anuales) si escoge un vehículo más eficiente.

El alza sin precedentes del precio de las bencinas golpeará duramente al bolsillo a partir de este jueves, luego de que el Gobierno realizara ajustes al Mecanismo de Estabilización de Precios de los Combustibles (MPECO), por lo que muchos se preguntan qué alternativas hay para ahorrar lo más posible.

Las gasolinas aumentarán hasta $370 pesos por litro, mientras que el diésel tendrá una subida de $580. Por ello, los conductores buscan diferentes soluciones para poder mitigar el impacto, donde una de ellas es planificar la carga y revisar los descuentos que las compañías y bancos tienen cada uno de los días.

Respecto a quienes tienen en sus planes comprar un vehículo, es vital saber qué autos son más rendidores para poder ahorrar en combustible.

Para responder a esto, la plataforma Yapo.cl analizó su sección de vehículos usados para identificar cuáles son los más “rendidores”. “El aumento de los combustibles es un factor importante a tener en cuenta, sobre todo para todas las personas que en este momento están pensando comprar un vehículo”, expuso Sebastián Bunster, Team Leader Automotriz de Yapo.cl.

A lo que agregó: “Hay un alto interés por autos más rendidores, especialmente en segmentos de citycars, híbridos y modelos de bajo consumo“.

En este sentido, puso un ejemplo para dimensionar el impacto que puede tener la elección de un vehículo más eficiente, señalando que un conductor que recorre 1.000 km al mes podría ahorrar hasta $35 mil mensuales ($420 mil anuales) si elige un auto que rinda 24 km/l en vez de uno de 15 km/l.

Ante alza de bencinas: estos son los autos más rendidores

Revisa el listado de los 10 autos más eficientes, junto con los kilómetros que recorren por litro y su valor usado promedio.