Mario Marcel se suma a debate por caja fiscal: “Es una discusión totalmente irrelevante”

AGENCIA UNO

Mario Marcel, ex ministro de Hacienda, se sumó a la discusión por la caja fiscal, luego que la oposición se enfrentara a Jorge Quiroz sobre los recursos que maneja el Tesoro Público, en el marco del último informe de la Dirección de Presupuestos.

Al respecto, Marcel se sumó a las palabras del economista José de Gregorio, quien apuntó que centrar el análisis en la caja fiscal es “sobredimensionado”, agregando que se trata de “una discusión totalmente irrelevante”.

En entrevista con radio Pauta, el otrora titular de Hacienda precisó que “si vamos a hablar de finanzas públicas, hablemos de presupuesto, no de caja, de la misma manera en que nadie evalúa una empresa por la caja que tiene porque, además, si una empresa tiene mucho efectivo, tiene mucha plata en la cuenta corriente, está perdiendo plata”.

Mario Marcel explicó que el Congreso autorizó, durante el debate del Presupuesto 2026, USD 18 mil millones en endeudamiento, los que no fueron emitidos en su totalidad “porque no necesita y no le conviene tener todo ese dinero emposado en la caja. Va emitiendo de a poco a medida que lo va necesitando”.

En esta línea, Marcel puntualizó que los países que se centran en su caja fiscal son los que “no tienen acceso al mercado de capitales mundial”, lo que no es el caso de nuestro país.

“Chile tiene una buena calificación de riesgo, tiene grado de inversión, una autorización de endeudamiento y en función de eso, maneja su caja”, sentenció el ex ministro de Hacienda.