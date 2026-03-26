Diputados UDI tildan paquete de medidas del gobierno como “insuficiente” y proponen alternativas para amortiguar bencinazo

Un grupo de diputados de la UDI, al igual que lo hizo la bancada de Renovación Nacional ayer, propuso una serie de medidas alternativas a las que ha planteado el Gobierno para amortiguar el alza de las bencinas que comenzó a regir desde este jueves.

A partir de hoy, se encarecerá en un 32% el precio de la bencina y el del diésel en un 62%. El Congreso, además, despachó el miércoles el paquete de medidas propuestas por el Gobierno para mitigar los efectos del alza. Entre ellas, hay subsidios a los taxis colectivos, el transporte escolar y el transporte especial entre Arica y Tacna, y medidas para contener el precio de la parafina doméstica.

Sin embargo, ayer la bancada de RN, encabezada por el diputado Diego Schalper propuso reponer el Ingreso Familiar de Emergencia y considerar otros métodos de calefacción como el gas.

Hoy, los diputados UDI, Jaime Coloma, Eduardo Cretton y Ricardo Neumman, instaron al Ejecutivo a considerar que se postergue el pago del permiso de circulación -cuyo límite es hasta el 31 de marzo- y de la primera cuota de las contribuciones de la primera vivienda, que finaliza el 30 de abril. Respecto de este último pago también solicitaron que se pueda dividir en las tres cuotas siguientes.

Diputados enviarán carta a Quiroz

“Estamos absolutamente conscientes de que la situación fiscal que heredaron las actuales autoridades

es estrecha y que no hay espacio para medidas irresponsables, que terminarán agravando aún más la

situación que enfrenta hoy nuestro país. Sin embargo, sí creemos que el Ejecutivo aún puede realizar

un último esfuerzo y adoptar medidas adicionales que no comprometan la recaudación fiscal”, apuntaron los legisladores gremialistas.

En ese sentido, transparentaron que estas medidas serán transmitidas al ministro de Hacienda Jorge Quiroz mediante una carta. “Si bien el paquete de ayudas que aprobamos en el Congreso contribuirá a actual escenario, será insuficiente dada la magnitud de estas alzas y de los efectos que provocará. Estas son medidas acotadas y responsables, que permitirán entregar un alivio inmediato a las familias

chilenas sin comprometer la estabilidad fiscal de nuestro país. Así que esperamos que el Gobierno las

evalúe con la debida urgencia y pueda implementarlas oportunamente”, acotaron.