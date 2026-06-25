Qué se sabe de los dos nuevos detenidos por el homicidio del niño de 12 años en San Bernardo

Ambos sujetos, que fueron capturados entre la noche del miércoles y esta madrugada, pasarán en las próximas horas a control de detención.

AGENCIA UNO.

A control de detención y su posterior formalización en el Juzgado de Garantía, pasarán durante esta jornada los dos nuevos detenidos por el homicidio del niño de 12 años en San Bernardo, luego de que su familia fue víctima de una encerrona.

De acuerdo con lo revelado por Carabineros, se trata de un sujeto de 18 años y otro de 23, el primero de los cuales tiene domicilio en la mencionada comuna.

La información proporcionada por la policía uniformada apunta que, en horas de la noche del miércoles, personal del GOPE y OS9 logró capturar al quinto sospechoso de participar en el hecho que culminó con la muerte del menor de edad Alejandro Fabián Águila Jorquera.

Según se detalló, el operativo se realizó en un sector de la Población 5 Pinos de la citada comuna, donde el hombre de 23 años se mantenía oculto.

“Tras diversas diligencias investigativas desarrolladas por un equipo multidisciplinario de Carabineros, en coordinación con la Fiscalía Metropolitana Occidente, y en el marco del cumplimiento de órdenes de entrada y registro, fue detenido un sujeto de 23 años, implicado en el robo con homicidio registrado en la comuna de San Bernardo“, informó Carabineros a través de su cuenta de X.

El sexto detenido por el homicidio del niño en San Bernardo

Posteriormente, en horas de esta madrugada, la institución policial ratificó la captura de un sexto individuo que habría participado en la encerrona con homicidio perpetrada a primera hora del martes.

Respecto de esta última detención, solo se precisó que se trata de un hombre de 18 años, quien también tendría su domicilio en la comuna de San Bernardo.

Este miércoles se realizó la formalización de los primeros cuatro detenidos y, según lo dispuesto por el tribunal, los dos adolescentes de 17 años recibieron la medida cautelar de internación provisoria, mientras que los dos adultos quedaron en prisión preventiva.