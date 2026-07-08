Guía para seleccionar canalizaciones eléctricas según los nuevos pliegos RIC

Lo que parece un detalle técnico suele impactar más de lo esperado. Elegir bien desde el inicio cambia cómo funciona todo el sistema.

Elegir canalizaciones eléctricas no es solo resolver un trazado. Con los nuevos Pliegos RIC, esa decisión impacta directamente en la seguridad, la eficiencia y la vida útil de la instalación. Si estás proyectando, conviene hacerte una pregunta simple: ¿la solución que estás considerando responde realmente al entorno y a las exigencias normativas actuales?

El nuevo estándar del pliego técnico normativo RIC N.° 04

El Pliego RIC N.° 04 redefine cómo deben abordarse las instalaciones de consumo. Se establecen criterios más específicos, donde los materiales y su comportamiento dejan de ser una elección flexible.

Define requisitos de seguridad para conductores y canalizaciones.

Exige materiales no metálicos retardantes de llama y autoextinguentes.

Integra diseño, ejecución y mantenimiento bajo un mismo estándar.

Refuerza el cumplimiento dentro del marco normativo vigente.

Selección de canalizaciones según el entorno

No todas las canalizaciones funcionan igual en cualquier contexto. El entorno condiciona tanto el material como la forma de instalación, y eso debe resolverse desde el diseño.

En espacios interiores, se priorizan canalizaciones embutidas por su protección. En entornos industriales o técnicos, se utilizan soluciones a la vista o bandejas, ya que facilitan inspección y ajustes. Si existe humedad o exposición química, el material debe resistir esas condiciones sin degradarse.

Tipos de canalización y criterios de uso

¿En qué basarte para elegir entre opciones disponibles? Aquí es donde el criterio técnico se vuelve más concreto.

Cada tipo de canalización responde mejor a ciertas condiciones de uso, y esa decisión debe tomarse considerando tanto el entorno como la exigencia mecánica y térmica del sistema.

Canalizaciones metálicas: adecuadas para ambientes con riesgo mecánico o exigencia estructural.

Canalizaciones no metálicas: útiles en entornos corrosivos o donde se requiere aislamiento.

Bandejas portacables: recomendadas en instalaciones visibles y de fácil acceso.

Tuberías rígidas o flexibles: se seleccionan según complejidad del recorrido.



Conductores y eficiencia de la instalación

La canalización no solo protege: también influye en el comportamiento del sistema. ¿Afecta la eficiencia? Sí, sobre todo en lo térmico. Si el espacio o la ventilación son limitados, el calor se acumula y reduce la capacidad de conducción.

Lo anterior suele obligar a operar con márgenes más conservadores o a sobredimensionar componentes, lo que no siempre resulta eficiente.

El cobre aislado asegura buena conductividad y menor pérdida energética.

Una sección inadecuada aumenta la generación de calor.

La canalización debe permitir disipación térmica suficiente.

El conjunto instalado define el rendimiento global, especialmente en tramos con alta concentración de conductores.

Cuando el calor no se gestiona correctamente, no solo se pierde eficiencia: también se acelera el desgaste de los materiales y se reduce la estabilidad del sistema en el tiempo.

Exigencias en lugares de reunión de personas

En espacios con alta concurrencia, la selección de canalizaciones se vuelve más restrictiva. Aquí, el objetivo es reducir riesgos en situaciones críticas, como incendios.

Se requieren materiales libres de halógenos.

Las canalizaciones deben ser retardantes de llama.

Se evita su instalación en zonas que propaguen humo.

Se exige protección adicional en soluciones no metálicas.

Estas condiciones son especialmente relevantes en edificios públicos o de uso masivo.

Decisiones técnicas que definen el resultado

Seleccionar canalizaciones eléctricas bajo los nuevos Pliegos RIC implica anticiparse al comportamiento real de la instalación.

Cada elección —material, tipo de montaje o relación con el conductor— deja condiciones que no siempre pueden corregirse después.

Cuando integras normativa, entorno y eficiencia desde el inicio, el sistema no solo cumple. Funciona de manera estable, se adapta mejor al uso y reduce la probabilidad de fallas. Ahí es donde una decisión técnica bien tomada marca la diferencia.