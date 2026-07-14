¿Cuánto ganan los chilenos?: INE revela que la mitad de los trabajadores percibieron ingresos menores o iguales a 685 mil

Por otra parte, el informe dio cuenta de que el ingreso laboral promedio fue de $962.945 neto mensual.

Una nueva edición de la Encuesta Suplementaria de Ingresos (ESI) que el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) publica cada año reveló cuánto dinero en promedio recibieron las personas ocupadas laboralmente el año pasado.

Según informó el INE este martes, el ingreso laboral promedio de la población ocupada en el país fue de $962.945 neto mensual, vale decir el monto correspondiente al ingreso bruto sin los descuentos previsionales y de salud.

Por otra parte, el ingreso mediano —el que recibe una persona representativa de la mitad de la población— fue de $680.000 al mes, lo que implica que el 50% de los trabajadores del país percibieron ingresos menores o iguales a esta suma.

El informe del INE también desglosó los ingresos percibidos según sexo. Los ingresos medio y mediano de los hombres fueron de $1.062.864 y $701.985; y en el caso de las mujeres de $832.566 y $600.253, respectivamente.

Las diferencias según nivel educacional dan cuenta de que quienes cuentan con educación secundaria son quienes registran mayor proporción de personas ocupadas (39,7%), con un ingreso medio y mediano mensual de $666.194 y $598.442. A su vez, las personas ocupadas con postgrado percibieron los ingresos más altos ($2.650.573 de media y una mediana de $2.120.927).

Las regiones de Antofagasta, Metropolitana y Magallanes fueron las únicas que alcanzaron un ingreso medio que superaba el promedio nacional de $962.945, con sumas de $1.196.754, $1.102.043 y $1.074.556, respectivamente. En esas mismas regiones los ingresos medianos fueron de $830.350, $740.312 y $800.000

Los ingresos que percibieron empleadores y trabajadores, según el INE

El ingreso medio de los empleadores, según el INE, fue de $1.711.041 y en la misma categoría, esta suma de dinero fue de $1.321.228 para los trabajadores del sector público, de $1.019.104 en el sector privado y de $534.267 en el caso de quienes trabajan por cuenta propia.

Directores, gerentes y administradores representan el 5,2% de las personas ocupadas y perciben ingresos de $2.558.421 (medio) y $1.997.562 (mediano). Los trabajadores de servicios y comercios, en tanto, concentraron el 21,4% de los ocupados, con un ingreso medio de $583.046 y uno mediano de $529.223.