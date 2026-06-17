Comisión de Cámara Baja rechaza proyecto para dar facilidades de pago a deudores del CAE

La iniciativa, presentada por la oposición, contó con los votos en contra del oficialismo y la abstención del Partido de la Gente, por lo que será visto en la Sala con informe negativo.

AGENCIA UNO

La Comisión de Ciencias de la Cámara de Diputados rechazó el proyecto para establecer principios para que la Tesorería General de la República (TGR) otorgue facilidades de pago a los deudores del Crédito con Aval del Estado (CAE).

La iniciativa, presentada por la oposición, contó con los votos en contra del oficialismo y la abstención del Partido de la Gente, por lo que será visto en la Sala con informe negativo, consignó radio Cooperativa.

La presidenta de la FECh, Laura Mlynarz, acusó que “escuchamos hartas palabras en torno a colaborar con los chilenos indefensos y las chilenas indefensas y claramente la resolución de esta votación parece que no iba en la misma línea, así que lo lamentamos profundamente”.

“Parece que este gobierno responsabiliza a los trabajadores y las trabajadoras de Chile, a los recién egresados de las universidades, de la crisis económica, como si la crisis económica de Chile se fuera a solucionar por embargos y por dejar cada vez más debilitada a la familia chilena. Es preocupante esta responsabilización que se hace”, alegó la dirigenta estudiantil.