Cuánto subirán las bencinas a partir de este jueves 20 de agosto

El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, dijo que el alza se explica por la mantención de la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán.

AGENCIA UNO/ARCHIVO.

El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, ratificó que el precio de las bencinas subirá en el país a contar de este jueves 20 de agosto.

De acuerdo con lo manifestado por el secretario de Estado, el alza se explica debido a la mantención de la guerra entre Estados Unidos e Israel contra Irán.

En esa línea, precisó que el conflicto en Medio Oriente ha provocado que se mantenga el alto costo del barril de petróleo, por lo que para Chile resulta imposible no concretar un nuevo aumento en el precio de los combustibles.

Quiroz adelantó cuánto subirán las bencinas

Según planteó el titular de Hacienda, de no cambiar el contexto internacional, y debido a que “hoy tenemos las finanzas más ordenadas que antes“, las eventuales futuras alzas serán más paulatinas.

Al referirse a cuánto subirán las bencinas en el país a partir de este jueves, el ministro Quiroz dijo que será “del orden de 30 pesos o algo más“.

Apuntó, en tanto, que en el caso del diésel el alza será alrededor de tres veces mayor, ya que bordeará los 90 pesos por litro.

Las proyecciones de Quiroz coinciden con lo manifestado por la analista de mercados de la app de inversiones XTB, Emanoelle Santos, quien proyectó un aumento “de entre $32 y $37 por litro” para la bencina de 93 octanos, “mientras que la bencina de 97 octanos subiría entre $32 y $38 por litro”.