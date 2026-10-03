Fiscal Barros advierte por presencia del Primer Comando Capital en cárceles de Chile: “Los encontramos desde Arica hasta Punta Arenas”

Fue en 2021 la primera vez que recibieron una alerta de la presencia de esta organización criminal brasileña en nuestro país.

El fiscal metropolitano Sur, Héctor Barros, se refirió a la presencia en Chile del denominado Primer Comando Capital (PCC), la organización criminal más grande de Brasil.

En conversación con CNN Chile, el persecutor aseguró que en nuestro país “está operando hace bastante tiempo”.

“Nosotros lo veníamos monitoreando, y aquí surge, por lo tanto, la típica discusión que nosotros nos dimos internamente, y es, ¿qué hacemos? Esperamos a que el PCC siga creciendo, se va a venir el corredor bioceánico, por lo tanto, se va a abrir una brecha de comunicación hacia el Pacífico, que nos va a poner a nosotros en una situación bastante más vulnerable”, precisó.

Ante esto, continuó, como Fiscalía optaron “golpear al PCC de tal manera en que no trate de volver a pararse”.

“Lo que tenemos establecido es que, a través del PCC en Chile, se operó también con el PCC en Bolivia con la finalidad de lograr el ingreso de remesas de droga hacia integrantes del PCC en Chile para efecto del tráfico de drogas”, agregó.

Consultado sobre cómo operaba el Primer Comando Capital, el fiscal Barros detalló que “en el caso de Chile, lo que nosotros hemos visto es no solo que han cometido delito, sino también hemos visto la acción que ha tenido el PCC respecto de sujetos que le han pedido su intervención para enfrentar ciertas disputas”.

“Otra de las cosas que hemos visto es el intento de ingreso de armas desde Brasil hacia Chile, también para la organización, con el objetivo de cometer delitos contra la propiedad, referidos a instituciones de valores o bancarias”, añadió.

En ese momento, recalcó que “en las cárceles donde nosotros lo encontramos, tenemos desde Arica hasta Punta Arenas“.

El primer chileno “bautizado” fue en 2019

Fue en 2021 cuando la Fiscalía recibió las primeras alertas de la presencia del PCC en Chile gracias a sus pares en Paraguay, puesto que tras una serie de allanamientos encontraron “fichas de personas que estaban bautizadas en el PCC y que eran chilenas que estaban en las cárceles de aquella época”.

“Ese es el primer indicio que nos llegan ya fichas de personas que están bautizadas”, agregó Barros, precisando que el primer chileno “bautizado” fue en 2019.

Según el fiscal, la organización criminal venía “reclutando personas desde esa fecha. A partir de ahí, se inicia entonces una investigación con una serie de diligencias que se han ido detallando en las audiencias que hemos tenido y en las solicitudes que se han hecho en los tribunales, donde llegamos a establecer que existen 20 personas a lo menos que están, en este caso, bautizadas por el PCC, y que tenemos sus fichas de bautismo“.