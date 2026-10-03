Arzola defiende el fin del programa Yo Elijo Mi PC pero deja abierta la puerta al diálogo: “Cada uno va a poder poner sus argumentos”

La titular de Educación indicó que la decisión se tomó porque no estaba “teniendo el impacto que uno esperaría en los aprendizajes”.

La ministra de Educación, María Paz Arzola, abordó la polémica que se generó luego de que se conociera el fin del programa Yo Elijo Mi PC debido a que el Gobierno decidiera no financiar las Becas de Acceso a Tecnología, Información y Comunicaciones (TIC) en el Presupuesto 2027.

Según la iniciativa que presentó el Ejecutivo esta semana en el Congreso, el programa que se dio inicio en 2009 entregando computadores a alumnos de establecimientos públicos y a estudiantes focalizados de colegios subvencionados llegaría a su fin a partir del próximo año.

En conversación con 24 Horas, la secretaria de Estado fue consultada por las críticas parlamentarias a la decisión, y explicó que esto se debía a las revisiones técnicas que se habían hecho sobre la efectividad de la política pública en el rendimiento escolar.

“La información que nosotros tenemos hoy día es que este es un programa que no está teniendo el impacto que uno esperaría en los aprendizajes, que es justamente uno de los objetivos de su diseño original”, indicó Arzola sobre Yo Elijo Mi PC.

Por lo mismo, en la partida de Educación se optó por focalizar el gasto en iniciativas que generen un mayor impacto en la sala de clases.

A pesar de esto, la ministra de Educación no cerró la puerta al diálogo cuando se inicie la discusión en el Congreso.

“Hay una discusión que se tiene que llevar a cabo. Nosotros siempre somos respetuosos de las discusiones que se dan en el Congreso. Hay que saber que todavía no se ha dado esa instancia, entonces cuando iniciemos la conversación, cada uno va a poder poner sus argumentos (…) Es un trámite legislativo, uno presenta un proyecto, hace una propuesta, recibe comentarios. Nosotros somos respetuosos de ese procedimiento“, aseveró.